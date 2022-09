La dispersión del PJ de Río Negro y sus efectos: un nuevo partido pide pista para el 2023

La dispersión del peronismo rionegrino se intensifica camino a las próximas elecciones. Durante las últimas semanas, el partido Primero Río Negro avanzó con la búsqueda de afiliados, para llegar a las 1.200 fichas que exige la Justicia antes de habilitar a una fuerza política para que participe de los comicios provinciales.

Ese nuevo espacio fue lanzado a fines del 2021 por el intendente de Campo Grande y expresidente de la Legislatura provincial, Ariel Rivero.

El exparlamentario se desafilió del PJ y concentró sus esfuerzos en el reconocimiento de su partido, que presentó primero más de 1.000 avales y ahora ya cuenta con más de 500 afiliados en los ocho circuitos electorales de Río Negro.

“Me fui porque el peronismo se kirchnerizó. Y además, porque nunca tuvo una propuesta en los últimos años. Nosotros tuvimos hombres con mucha experiencia que ya no están: Remo Costanzo, Miguel Pichetto, Carlos Soria. Todos hombres preparados y formados con una idea de provincia. Creo que para que la gente te vote tenés que tener una propuesta y el peronismo no la tuvo en el 2019. Los candidatos no expresaban nada”, le dijo ayer Rivero a periodistas de RÍO NEGRO.

El intendente ratificó su pertenencia al pichettismo, pero marcó diferencias, a partir del campo de acción de cada uno. “El vínculo con Miguel se mantiene. Hablo mucho y lo visito en Buenos Aires. Me identifico mucho con lo que viene pregonando hace mucho tiempo. Pero Primero Río Negro es un partido provincial”, sostuvo.

Y en ese sentido, adelantó que la intención no sólo es participar en las elecciones provinciales del 2023, sino también en varios comicios locales.

“Primero los rionegrinos, pero también primero Roca, primero Campo Grande, primero cada uno de los pueblos. Trabajar en una identidad que a veces no la tenemos”, expresó.

Rivero está recorriendo la provincia junto al exdefensor del Pueblo adjunto, César Domínguez, pero también contó que “en Roca estoy trabajando muy fuerte con César Del Valle”.

El exsecretario municipal y exministro de Obras Públicas fue presentado por el jefe comunal como “un hombre preparado, formado, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de Roca, más allá del liderazgo de Carlos Soria”.

Con respecto a su visión de provincia y la propuesta que intentará desplegar, Rivero dijo que “es un modelo austero, con obra pública y con generación de empleo, que apuesta a la producción y el desarrollo, a poner en valor lo que significa Río Negro para la Argentina”.

“Hay que empezar a transitar un camino de progreso, de orden, de dejar de mirar a otras provincias que son pujantes, para que la provincia de Río Negro sea potencia”, amplió.

Y esa referencia le dio pie para hablar de Vaca Muerta, opinando que la provincia no asume el rol protagónico que debería ocupar en el desarrollo del sector energético.

“Soy de los que creen que Río Negro sale adelante trabajando. Buscando que la gente que tiene plata en el mundo venga a invertir. Yo estoy en Vaca Muerta y pareciera que Río Negro no está en Vaca Muerta”, cuestionó.

Si bien destacó el diálogo “maduro y responsable” con el gobierno provincial, advirtió que “hay cosas que no se logran concretar”.

“En Campo Grande tenemos la Ruta 69, por donde pasa el 60% de la logística que necesita Vaca Muerta para funcionar. Y está destrozada. Igual que la ruta 151: ¿vamos a esperar a que se siga matando mucha más gente? En Campo Grande no tenemos planta potabilizadora. Son cosas que no me alejan, pero son diferencias y necesito que me escuchen”, puntualizó.

Cuando digo que hay que despoblar el Estado, no hablo de echar gente. Hablo de traer inversiones y que nuestros jóvenes tengan otras expectativas, que no sean ingresar al Estado. Ariel Rivero, intendente de Campo Grande.