La oposición celebró la cancelación de la visita de Nicolás Maduro a la Argentina: «¡Ganó la democracia!»

Algunos de los referentes de la oposición celebraron la cancelación de la visita de Nicolás Maduro al país, quien había sido invitado a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se desarrollará mañana en Buenos Aires. Desde el Gobierno Venezolano explicaron que detectaron un «plan para agredir» al mandatario.

Una de las primeras en hacer alusión al tema fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se lo atribuyó como un logro personal. “¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro como miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador”, publicó en Twitter.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, también se sumó a los eufóricos festejos. «Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los DDHH en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia», escribió en su cuenta personal.

¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2023

Y agregó: «Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática y a todos los dirigentes y líderes que, utilizando las herramientas institucionales correspondientes, hicieron las denuncias que evitaron su llegada«.

Otro de los que se alegró por la noticia fue el secretario de Asuntos Políticos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien presentó una denuncia penal contra Maduro por su «persecución política a organizaciones civiles y personas físicas». «Los dictadores NO son BIENVENIDOS en nuestra patria. Que @NicolasMaduro NO venga es un reconocimiento al pueblo venezolano que luchó para evitar su llegada. Gracias a quienes me acompañaron en la denuncia penal contra él. Lamentable imagen del gobierno. #DictadoresNuncaMas», señaló.

Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los DDHH en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 23, 2023

«El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia, y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen, funcionó: el dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina«, subrayó mientras tanto la diputada nacional María Eugenia Vidal.

En representación del radicalismo, el legislador Mario Negri también opinó al respecto. «Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina«, sentenció.

La cuenta oficial del PRO hizo lo propio al manifestar: «Las dictaduras quitan libertad. No las naturalicemos. No las integremos. No tengamos miedo de rechazarlas«.