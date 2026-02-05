El Gobierno creó una cuenta en X para «desmentir» lo que considera «noticias falsas»

El gobierno de Javier Milei lanzó una cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, para apuntar contra lo que considere «noticias falsas». La iniciativa, avalada por el presidente, se publicó este jueves 5 de febrero y según dice la cuenta es un perfil «diseñado para desmentir públicamente a los medios y la casta política».

La cuenta figura bajo el nombre de la «Oficina de Respuesta Oficial» y se la presentó como una herramienta comunicacional del Gobierno que estará bajo el control del equipo de Santiago Caputo.

El Gobierno apunta contra lo que considera las» fake news»

La presentación se realizó con un posteo en X donde remarca que la «Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta».

En el mismo texto plantó que su método será «combatir la desinformación brindando más información», diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a «sectores políticos vinculados a la izquierda».

«Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración», manifestaron en su comunicado.

A su vez argumenta que la creación de este organismo radica en su necesidad de cambiar la política de medios. «Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político», expresa el texto y agrega: «Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos».

La Oficina aclaró que no buscará «convencer ni imponer una mirada», sino que tiene como fin que «los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos». «La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información», cierra el comunicado.

Con información de Noticias Argentinas