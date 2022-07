La renuncia de Guzmán: el horario límite para el reemplazo y los perfiles de los candidatos

El presidente Alberto Fernández reunió a su equipo más cercano para analizar las opciones de reemplazo del exministro de Economía Martín Guzmán y la primera línea de esa cartera. Los nombres circulan desde ayer pero no se descarta un «tapado». Pero, ¿por qué la decisión debe conocerse en menos de 24 horas?

Si bien las primeras señales, que se sabe no son positivas, llegaron un tipo de cotización marginal del dólar que no tiene horarios bancarios, el dólar cripto, el horario límite que el mercado pone para conocer al nuevo ministro es las 10 de mañana. Es la hora en el que abre el mercado y si la crisis no tiene una señal positiva puede venir un fuerte impacto para las cotizaciones argentinas y las cotizaciones de la divisa norteamericana.

Pero el gobierno de Fernández cuenta con una ventaja ajena: el Día de la Independencia de Estados Unidos. Mañana, 4 de julio, el país del norte tendrá feriado bancario por el día patrio y esto le suma a la decisión que tome el Ejecutivo algo de alivio. Es decir que recién el martes será la fecha clave donde se pueda leer la reacción de los merados con el reemplazo de Guzmán.

Sin embargo, como se sabe cuánto antes se conozca la resolución del nombre y las primeras puntadas del plan económico más fácil será sortear una señal negativa hacia las cotizaciones. La salida del ahora exministro dejó mensajes claros que configuran el modelo de su sucesor. Desde ayer hay al menos cinco nombres en danza y desde el gobierno no descartaban un tapado.

¿Cuáles son los nombres de los candidatos a reemplazar a Guzmán?

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados es uno de los que esta mañana llegó a la Quinta de Olivos y además es la tercera pata de la mesa de gobernabilidad del Frente de Todos. Fue él mismo quien terció para que el acuerdo con el FMI pudiera correr en el Congreso, pero también fue quien le exigió a Guzmán los cambios en Ganancias.

Emmanuel Alvarez Agis, exministro de Economía.

Emmanuel Álvarez Agis. Fue exviceministro de Economía de Axel Kicillof durante la gestión de Cristina Kirchner. Si bien hizo saber que no aceptaría el cargo en caso de que lo propongan, su nombre seguía en la mesa. Es profesor en la UBA y dirige el área de Macroeconomía de la consultora PxQ, de la cual es socio-fundador.

Cecilia Todesca, exvicejefa de Gabinete.

Cecilia Todesco. Es economista y se desempeña como secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería. Antes se desempeñó como vicejefa de Gabinete entre el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2021 acompañando a Santiago Cafiero. Es parte del círculo cercano al presidente Fernández.

Silvina Batakis secretaria de Provincias del ministerio del Interior.

Silvina Batakis. Es economista y exministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 y actual secretaria de Provincias del ministerio del Interior de la Nación. Nació en Tierra del Fuego y se graduó en la Universidad Nacional de La Plata.