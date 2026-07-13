Legisladores apuntan a Provincia por incumplimientos en el traslado del basural de Bariloche

El pedido de informes de un grupo de legisladores de la oposición por la situación del basural de Bariloche, en los que señalan eventuales incumplimientos de la Provincia en su traslado y sitio de disposición final regional hizo que la problemática local atraviese los límites del ejido municipal.

En el Concejo Deliberante de Bariloche hay un proyecto de licitación del Ejecutivo local para la creación de nuevas celdas con un sistema de relleno sanitario, por el cual días atrás el intendente Walter Cortés reclamó celeridad. Mientras que la falta de votos en marzo para sacar esa iniciativa se dio luz verde a una comisión especial, en la que participaría la Provincia, que tampoco tuvo avances concretos.

Pero los legisladores apuntan a una responsabilidad del gobierno provincial en la continuidad de un basural a cielo abierto, que según la ley 5491 sancionada en el año 2020 debería haber sido erradicado, y además un incumplimiento de un acuerdo firmado en agosto de 2023 por la exgobernador Arabela Carreras con el exintendente Gustavo Gennuso por el cual “la Provincia se obligaba a construir una planta de transferencia de RSU (residuos sólidos urbanos), licitar la operatividad de la planta y el tratamiento de los RSU y licitar la construcción de un relleno sanitario como sitio regional de disposición final de los RSU”, según apuntaron al fundamentar el pedido de informes.

“La Provincia no ha cumplido ninguna de las obligaciones acordadas y la situación del basural a cielo abierto en Bariloche es alarmante”, indicaron los legisladores de Cambia Río Negro Patricia Mc Kidd, Samtiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich a los que se sumaron como autores las barilochenses Martina Lacour y Marcela González Abdala, que también mencionaron una reunión mantenida por referentes vecinales y el gobernador Alberto Weretilneck el 18 de mayo donde habrían existido compromisos de impulsar el cierre definitivo del predio.

Informes por contaminación y financiamiento

El pedido de informes está dividido en dos aristas, por un lado un bloque de consultas al Ejecutivo provincial a través de la secretaría de Energía y Ambiente y la secretaría de Ambiente y Cambio Climático básicamente apuntando a la realización de estudios ambientales e informes técnicos referidos a la calidad de aguas superficiales, calidad de aguas subterráneas, lixiviados, emisiones gaseosas, calidad del aire, contaminación del suelo.

También apuntan a conocer el “impacto en la contaminación en la población vecina” y en los laggos Gutiérrez y Nahuel huapi, así como también arroyo Ñireco.

Piden al Ejecutivo conocer las acciones “concretas” proyectadas en los próximos 12 meses para el “cierre definitivo del actual vertedero”, el sitio de disposición final regional; la remediación ambiental del actual predio; y sobre el uso del fondo de gestión integral de residuos sólidos urbanos que establece la ley provincial; entre otros puntos.

Al municipio consultan temas operativos

Un segundo bloque del pedido de informes va dirigido a la Municipalidad de Bariloche sobre cuestiones operativas del basural actual, la cantidad de residuos que recibe; el marco jurídico por el cual otras jurisdicciones utilizan el basural (como lo son Dina Huapi, el parque nacional Nahuel Huapi y Villa Mascardi); las tareas de saneamiento y mitigación ambiental realizadas desde el 2023 y eventuales gestiones para obtener financiamiento para la ejecución de obras de remediación, saneamiento y relocalización para este año; entre otras.