Libertarios suman a dos ex Juntos Somos Río Negro en Cipolletti

En medio del proceso de “reconstrucción” de La Libertad Avanza en Río Negro que llevan adelante los nuevos referentes del partido – el senador Enzo Fullone, el vicepresidente de la fuerza Damián Torres, y el legislador César Domínguez, entre otros-, una línea libertaria crece al margen de esta movida con eje en Cipolletti. En esa ciudad, precisamente, esta agrupación libertaria logró en las últimas semanas que dos excandidatos de Juntos Somos Río Negro para concejales, firmen su afiliación a LLA.



La Violeta Avanza, tal la denominación de la línea partidaria, tiene un nucleo integrado por Aldo Mildemberg de Cipolletti; Christian Pappatico de Viedma; Paulo Huebra de Choele Choel y Jacinto Liebana de Villa Regina; todos candidatos a intendentes en 2023.



La agrupación no participa del proceso de reconstrucción que está encarando principalmente Fullone, y en en sentido rechazan tanto al actual senador como al viedmense Torres por sus vínculos con Lorena Villaverde, a quien cuestionaron como candidata desde el primer minuto, aseguró Mildemberg en comunicación con Río Negro.

Críticas a Villaverde y Tortoriello



Consideran que los candidatos no pueden tener causas penales y en este sentido también cuestionan la inclusión de Aníbal Tortoriello como aliado en las últimas elecciones legislativas de octubre. En el caso específico del excipoleño también objetaron que tras lograr la diputación enel marco de la alianza que integró la LLA con CREO Río Negro, el exintendente cipoleño salió a decir que será candidato a gobernador por su propio partido.



Según detalló Mildemberg, el principal objetivo del grupo es llegar a las elecciones del año que viene con un candidato propio de La Libertad Avanza. En este sentido el cipoleño ya se considera precandidato dentro de la LLA rionegrina, “por pedido de sus compañeros”, aclara. Obviamente habrá una negociación a futuro por los espacios en las listas.



Además de ser candidato a intendente en Cipolletti, Mildemberg trabajó como asesor en seguridad durante algunos meses de Rodrigo Buteler, pero finalmente dejó el cargo.



Dentro de las afiliaciones a LLA que está realizando La Violenta Avanza en las últimas semanas dos de ellas llamaron la atención.

Quiénes son los exJuntos Somos Río Negro que se pasaron a LLA



Se trata de la llegada a los libertarios de Paul Fracchia y Roger Morales, ambos candidatos a concejales por el partido de Buteler en las elecciones de marzo de 2023.



En el caso específico de Fracchia fue funcionario del gabinete de Buteler hasta comienzos de 2025. Se desempeñó en la estratégica secretaría de Gobierno durante más de un año.



En enero de 2025 fue reemplazado por Julio Dijkstra.



Fracchia incluso figura como posible concejal si alguno de los actuales ediles oficialistas da un paso al costado, ya que iba cuarto en la lista oficialista.



Morales, por su parte, fue candidato a concejal de JSRN en 2023 y acompañó a Buteler por las extensas recorridas de campaña que realizó en referente del oficialismo provincial. Paradójicamente estaría primero en la lista de JSRN si debiera ser reemplazado alguno de los actuales concejales que tiene el oficialismo en la ciudad.



Ambos se sumaron a los libertarios con un día de diferencia, el 20 y 21 de enero pasado.