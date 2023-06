Bariloche elegirá intendente y concejales el 3 de septiembre

Comenzó la cuenta regresiva para la elección municipal en Bariloche. El intendente Gustavo Gennuso dictó la resolución que convoca a los ciudadanos de esta ciudad a concurrir a las urnas el 3 de septiembre de este año para elegir al próximo jefe comunal y a los 11 miembros del Concejo Municipal.

Gennuso firmó este viernes la Resolución 1680-I-2023 que formaliza la convocatoria a elecciones para renovar los cargos de intendente y concejales titulares y suplentes. También, los ciudadanos votarán por los tres nuevos integrantes del Tribunal de Contralor. La fecha de la convocatoria surge a partir de lo que establece la Carta Orgánica Municipal.

La carrera por el sillón de la Intendencia de Bariloche está en marcha oficialmente. Son varios los aspirantes que pretenden conducir la ciudad más poblada y consideraba la joya de la provincia de Río Negro.

La gobernadora Arabela Carreras es una de las postulantes, aunque no tiene el camino allanado en su propio partido Juntos Somos Río Negro. Desde el campamento que lidera el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck formalizaron la competencia interna. Quieren que Carreras baje al llano y compita con otros dirigentes que pujan por la candidatura a intendente por el oficialismo provincial.

Carreras no quiere ir a internas. No hay antecedentes en la provincia de un gobernador o gobernadora compitiendo en una interna por una candidatura a intendente. Por eso, colaboradores de la mandataria provincial arman en silencio un Plan B en caso de que tenga que competir con otro sello partidario.

En cualquier otro escenario electoral, un gobernador o gobernadora tendría el camino sin obstáculos. Más aún, cuando Carreras no forzó una reelección. “¿Nunca imaginó una reelección?, le preguntó RÍO NEGRO a la gobernadora cuando estuvo en la Expo Rural de Bariloche, el 19 de febrero pasado. “No es que no lo haya imaginado. No es que no lo haya imaginado”, respondió, con tono reflexivo. “Preferí cumplir con mi palabra de acompañar a Weretilneck si él quería volver y además preferí el bien común frente al interés personal”, sostuvo.

Por esos días Carreras y Weretineck se tiraban flores. Meses después, el gobernador electo convocó internas en Bariloche para elegir al candidato o candidata a intendente de Juntos, y no se volvió a pronunciar en apoyo de la postulación de Carreras.

Más precandidatos anotados

Gennuso también mueve sus fichas. Pide pista porque quiere que un funcionario de su confianza garantice la continuidad de su gobierno. Por eso, promueve como candidatos a la jefa de Gabinete municipal (y diputada provincial electa por Juntos) Marcela González Abdala y al secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari.

También, el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, está dispuesto a competir por la candidatura a intendente.

En el peronismo hay varios dirigentes lanzados como precandidatos o algunos que quieren ser como el exlegislador provincial, Jorge Vallaza, el diputado rionegrino Ramón Chiocconi o la exdefensora del Pueblo local, Andrea Galaverna.

También Germán Vega se postula como precandidato dentro del espacio del Pro, donde no hay ningúna definición en cuanto al postulante a la Intendencia por esa fuerza.

El sillón de la Intendencia de Bariloche es un puesto codiciado por muchos dirigentes que sueñan con sentarse allí. No es un camino sencillo. Sobre todo en un electorado como el de Bariloche que en las elecciones últimas no respaldó con el voto a ningún candidato a intendente de manera contundente. Gennuso ganó su reelección el 1 de septiembre del 2019 con solo el 33% de los votos. Aunque en septiembre de 2015 había logrado un triunfo contundente con el 47%. En septiembre de 2013, María Eugenia Martini se convirtió en intendenta con el 33% de los votos.