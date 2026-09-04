Malvinas en disputa: Nación endureció los controles para las empresas que quieran ingresar al RIGI

El Gobierno nacional concretó el anuncio de Javier Milei en cadena nacional sobre reforzar los controles en las Islas Malvinas: este viernes publicó un decreto en el Boletín Oficial que fija exigencias específicas para las empresas, sobre todo las internacionales.

Desde ahora, las compañías que busquen adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán cumplir con estos nuevos requisitos.

Malvinas: más control para las empresas

La medida fue establecida mediante el Decreto 868/2026, el mismo fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según lo establecido, los proyectos deberán presentar una declaración jurada garantizando que no realizan ni realizarán, junto a sus empresas vinculadas, actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659.

Dicha normativa sanciona a las compañías que exploren o exploten recursos sin autorización en la plataforma continental argentina. Esta exigencia se incorporó a los procedimientos para obtener permisos de exploración, así como concesiones de explotación y transporte.

Asimismo, la reglamentación designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación. De este modo, Cancillería intervendrá en la verificación de antecedentes y actuará ante posibles incumplimientos en áreas bajo disputa de soberanía.

En cuanto a los procesos sumarios, se fijó que, ante indicios suficientes, se notifique al presunto infractor, quien dispondrá de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

Cumplido ese paso, la Cancillería contará con otros diez días hábiles para resolver si archiva las actuaciones o aplica las sanciones correspondientes.

La medida responde al anuncio en cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas, en el que planteó la necesidad de contar con “leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

Con información de Noticias Argentinas