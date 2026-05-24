Más de 900 trámites en Roca: cómo funciona el programa «Cerca» del Gobierno de Río Negro

Uno de los sectores con mayor movimiento fue el sanitario, se realizaron controles médicos, vacunación, testeos preventivos y asesoramiento sobre salud sexual. Foto: Gobierno de Río Negro.

La segunda edición anual del programa «Cerca» volvió a mostrar una importante convocatoria en Roca. Durante la jornada realizada en la Escuela 116 de Barrio Nuevo, cientos de vecinos aprovecharon la presencia de distintos organismos provinciales para realizar trámites, consultas y acceder a servicios sin necesidad de trasladarse a diferentes oficinas.

Según informó el Gobierno de Río Negro, se concretaron más de 900 gestiones en una sola tarde, en lo que representó uno de los mayores niveles de participación desde la puesta en marcha de la iniciativa. El operativo estuvo coordinado por la Secretaría General y reunió a más de una decena de áreas estatales.

Entre los trámites más consultados estuvieron los vinculados al Registro Civil, IPPV, regularización dominial mediante la Ley Pierri y programas destinados a personas mayores. También hubo orientación para familias que buscaban acceder a programas sociales o realizar consultas relacionadas con discapacidad y violencia de género.

Salud, vacunación y capacitaciones gratuitas

Otro de los sectores con mayor movimiento fue el sanitario. Allí se realizaron controles médicos, vacunación, testeos preventivos y asesoramiento sobre salud sexual. Además, personal del SIARME dictó capacitaciones de RCP y primeros auxilios con certificación oficial del IPAP.

La actividad también incluyó espacios recreativos y culturales para las familias que participaron de la jornada. En paralelo, se desarrolló un encuentro deportivo con escuelitas de fútbol de distintos barrios roquenses, cuyos participantes recibieron presentes por parte de la organización.

Durante la tarde, equipos técnicos de organismos provinciales respondieron consultas vinculadas a empleo, consumo, servicios públicos y desarrollo económico. Participaron representantes de la SENAF, Aguas Rionegrinas, Defensa del Consumidor, el EPRE y el Servicio de Empleo Rionegrino, entre otros.

El objetivo de acercar oficinas estatales a los barrios

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el programa apunta a facilitar el acceso a trámites en distintos puntos del territorio de Río negro. La modalidad busca evitar traslados y concentrar en un mismo espacio servicios que habitualmente funcionan en oficinas separadas.

La propuesta ya tuvo otras experiencias en distintas ciudades de Río Negro y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, especialmente en sectores alejados de los centros administrativos tradicionales.