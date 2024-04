Milei y la estación china en Neuquén: «Se va a auditar como corresponde»

Javier Milei respondió sobre la estación china montada en Neuquén, durante la entrevista de tres horas que le concedió a Alejandro Fantino este jueves. La consulta llegó después de hablar de Malvinas por el acto compartido en Ushuaia con la general de los Estados Unidos, Laura Richardson. Aseguró que este «fue el primer paso para pensar en la recuperación (a largo plazo) de Malvinas. Que la saquen al ángulo».

«¿La base china vas a permitir que se investigue?«, le preguntó Fantino al presidente, cuando ya llevaban poco más de dos horas y media de entrevista.

«Se va a auditar como corresponde, si cuál es el problema, si ellos dicen que no hay nada, entonces, cuál es el problema», respondió Milei, sin darle mayor profundidad a la cuestión.

Según el medio Infobae, el gobierno nacional tiene previsto revisar acuerdos y contratos, pero no realizará una inspección presencial en la base que China montó en el paraje Quintuco de Neuquén.

Luego, Fantino le preguntó si tenía algún problema que «se negocie con los chinos». Durante la campaña, cuando era candidato presidencial de La Libertad Avanza, Milei había asegurado que cortaría relaciones comerciales con China, en caso de ser electo en las generales. «No hago tratos con comunistas«, había expresado en diálogo con CNN.

En ese punto, el presidente se explayó un poco más: «para nada, cómo me voy a meter yo con quien vos querés comercializar, vos comercializá con quien se de te dé la gana (…) si vos querés comercializar con China es un problema tuyo, o sea yo no tengo problema, ¿un liberal se debería meter en las decisiones comerciales de los individuos?: no, si vos querés comercializar con China, comercializá con China, con Brasil, con quien se te de la gana».

La estación china es «muy lenta para guiar o seguir misiles», respondió la embajada

En un comunicado vía redes sociales, la delegación diplomática de China aseguró, este jueves, que la antena de 35 metros de diámetro que construyeron para seguir sus misiones espaciales «es muy lenta para guiar o seguir misiles» y plantearon que tampoco sirve para hacer espionaje en territorio norteamericano.

«Después de varias visitas, no encontraron indicios de uso militar. La seguridad del predio está a cargo de la Policía de Neuquén y hace unos años atrás de una empresa privada, nunca de soldados chinos», comunicó la embajada china en un hilo de X.

La cuenta oficial citó una nota publicada este fin de semana en el diario Ámbito titulada «Base espacial china: después de varias visitas, no encontraron indicios de uso militar».

«En cuanto a la información que recopila China, la Conae puede tener acceso a la misma por medio de un convenio específico. El personal chino de la estación está compuesto por cinco científicos, un electricista y un cocinero», detalló la embajada.

Pero en cuanto al plano estrictamente tecnológico, aclaró que «es muy lenta para guiar o seguir misiles». «Está preparada para seguir satélites o naves espaciales. Tampoco puede hacer espionaje sobre el territorio norteamericano por la curvatura de la tierra», detalló.

¿Por qué la estación china está en Neuquén?

Hay una explicación por la cual China instaló su antena en territorio neuquino, más allá de las especulaciones geopolíticas que la pusieron en el centro de la escena por el disgusto que genera en los Estados Unidos.

En mayo del 2010, cuando comenzaron las gestiones, una delegación de funcionarios presidida por el entonces secretario general de la Conae, Félix Menicocci, y Niu Hongguang, jefe del Programa de Exploración del Espacio de China, visitaron Neuquén para explicarle al gobierno la necesidad del país asiático de instalar una estación de seguimiento en el hemisferio sur.

China tiene dos ubicadas en el territorio de su país (una de 35 metros de diámetros y otra aún más grande, de 64 metros), pero necesitaban una al sur para obtener cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra en sus misiones espaciales. En Argentina habían preseleccionado ocho sitios de interés, distribuidos en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Rioja, más otros ubicados en Chile.

En 2012 finalmente optaron por el del paraje Quintuco y, en junio del 2012, el entonces ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia reservó a favor de Conae, no de China, por 50 años, una fracción de tierra de 200 hectáreas para construir la estación.