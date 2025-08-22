Mina de Andacollo: el gobierno de Rolando Figueroa pidió que se declare la quiebra de Trident

La Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) le pidió a la justicia que declare la quiebra de Trident Southern Explorations de Argentina SRL, a cinco años del inicio del concurso de acreedores. El gobierno de Rolando Figueroa viene reclamando que se dé por cerrado ese proceso para poder volver a licitar la concesión de la mina de oro de Andacollo, que supo ser una de las principales fuentes de empleo privado en el Norte Neuquino.

En mayo pasado, tanto Cormine como la Fiscalía de Estado de Neuquén habían advertido que no convalidarían un proceso de salvataje en el concurso de acreedores de Trident Southern Explorations, la empresa que ganó el usufructo de la mina de oro de Andacollo en 2016, durante el gobierno de Omar Gutierrez.

Con la renovación del directorio de la estatal Cormine, la nueva gestión aplicó un cambio de estrategia judicial y aseguró que su intención es volver a licitar el proyecto para conseguir un inversor adecuado.

La firma que está intentando, desde el 2022, hacer un salvataje de Trident, es Eco Friendly SA. Esta sociedad, que en un principio estaba encabezada por el empresario de Viedma, Claudio Ciccarelli hasta que vendió sus acciones, busca acordar con los acreedores del concurso para hacerse cargo del proyecto minero.

Un salvataje o «cramdown» es una herramienta previa a declarar la quiebra. Permite que un interesado externo, en este caso Eco Friendly SA, haga una propuesta para tomar el control de la empresa que se declaró en default.

En este caso, le permitiría hacerse del usufructo de la mina de Andacollo para continuar su explotación hasta el fin del contrato, previsto para 2041.

Mina de Andacollo: «inmediata declaración de quiebra»

Esta semana, el apoderado de Cormine, Manfred Hang Kuchen, le solicitó a la jueza María Soledad Casazza del juzgado comercial N°23 de Buenos Aires la «inmediata declaración de la quiebra» de Trident Southern Explorations.

La empresa estatal consideró que Eco Friendly «no alcanzó las mayorías legales» exigidas para lograr un acuerdo con los acreedores del concurso y poder formalizar el salvataje.

También pidió que rechace el pedido de la empresa para excluir el voto de las acreedoras Operadora de Minas SPA, Trident Resources SPA y Valdivia Mining & Exploration SPA, que juntas hacen al grueso de la deuda de Trident y que tienen intereses cruzados con la concursada.

Para el gobierno provincial, el proceso se agotó y busca avanzar para poder licitar nuevamente el proyecto de producción de oro en el Norte Neuquino.