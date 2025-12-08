Mujeres al frente de municipios: experiencia y estrategias en Río Negro

El 10 de diciembre se cumplirán dos años del inicio del actual ciclo de gobiernos municipales y, en ese marco, Río Negro muestra una presencia femenina todavía minoritaria pero en proceso de consolidación: 10 de los 39 municipios están gobernados por mujeres, un número que creció respecto de etapas anteriores y que refleja trayectorias y contextos territoriales diversos.

El dato, por sí solo, no explica el fenómeno. Desde comienzos de los años 90, la provincia ya registraba intendentas con mandatos extensos, como María del Carmen Maldonado, que gobernó Pomona durante 20 años consecutivos. Detrás de cada gestión actual hay recorridos distintos: militancia política, trabajo territorial, experiencia legislativa o continuidad de proyectos locales sostenidos en el tiempo. Ese recorrido municipal dialoga además con otros hitos provinciales, como la elección en 2019 de Arabela Carreras, primera mujer en gobernar Río Negro.

Hoy, la distribución no es uniforme. La Región Sur es el único territorio con paridad, donde cinco de nueve municipios tienen a una mujer al frente del Ejecutivo. En el Alto Valle, la región de mayor densidad urbana y peso económico, actualmente solo cuatro de 15 comunas están gobernados por intendentas, sin embargo, anteriormente ha contado con jefas comunales en Cinco Saltos, Allen y Campo Grande.

El mapa de las grandes ciudades de Río Negro tiene un registro equilibrado. Roca y Bariloche ya sumaron experiencias de conducción municipal a cargo de mujeres, mientras que Cipolletti y Viedma aún no tuvieron una intendenta en el ejecutivo local.

Este escenario convive con avances en otros niveles del Estado. Actualmente, Río Negro cuenta con la primera directora del INTA Patagonia Norte y con una directora al frente del Instituto Balseiro, dos organismos estratégicos para el desarrollo científico, productivo y tecnológico.

Diario RÍO NEGRO entrevistó a siete intendentas para conocer trayectorias, pilares de gestión y estrategias territoriales. En la mayoría de los testimonios aparece un punto en común: la importancia de la ley de cupo y paridad como herramienta para ampliar el acceso a la política institucional. “Las leyes de cupo nos dieron la posibilidad de mostrar la capacidad que tenemos para gobernar y para gestionar”, sostuvo la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro.

Infografía: Diario RÍO NEGRO.

Alto Valle: conducción política en ciudades estratégicas

La región del Alto Valle concentra algunas de las ciudades con mayor peso demográfico y presupuestario de la provincia, pero solo una de ellas está actualmente gobernada por una mujer. En ese grupo, Roca constituye un caso singular. María Emilia Soria (PJ) se convirtió en la primera mujer en conducir el municipio y lidera una de las cuatro ciudades más grandes de Río Negro. Con una amplia trayectoria política previa y proveniente de una familia con fuerte impronta política local, vincula su recorrido a la militancia temprana y al trabajo territorial. «Yo no creo que tenga una trayectoria, tengo más bien una historia, empecé muy chica por una costumbre familiar, la militancia», sostuvo la jefa comunal.

Diputada nacional entre 2017 y 2019, llegó a la intendencia en 2019 y fue reelecta, consolidando un esquema de gestión con ejes definidos. “Las tres principales líneas de nuestra gestión son la obra pública, el desarrollo productivo y el desarrollo social”, explicó al describir un modelo que articula inversión pública y sector privado. Para Soria, la fortaleza de Roca está en “un sector privado fuerte, universidades públicas y una matriz productiva diversa”, que posicionan a la ciudad como nodo del desarrollo regional. Además, señaló que Roca es uno de los pocos municipios en el país que acompañamos a estudiantes de todos los niveles. “La educación es una inversión directa en desarrollo», afirmó Soria.

En su lectura, el avance político de las mujeres en Río Negro está directamente vinculado a cambios estructurales impulsados desde el plano normativo. Soria sostuvo que la sanción de la ley de cupo fue clave para ampliar el acceso de mujeres a la política institucional, al obligar a incorporar paridad en las listas y en los espacios de representación, «no era por buena voluntad ni reconocimiento, era una obligación». Sin embargo, también afirmó que «es una discusión saldada en la provincia».

“Río Negro siempre fue una provincia de avanzada. Muchas discusiones que en otros lugares recién se estaban dando, acá ya estaban saldadas”. María Emilia Soria, intendenta de Roca.

También en el Alto Valle se inscribe Catriel, donde Daniela Salzotto atraviesa su primer mandato como intendenta desde diciembre de 2023, en una localidad atravesada por la actividad hidrocarburífera. «Vengo de la salud pública, de la militancia gremial y territorial. Fue un trabajo muy paso a paso, muy de militancia en el barrio, en contacto con la gente», afirmó la jefa comunal.

“Combatí un casi golpe institucional, estabilizamos la situación y sostuvimos la paz social”, relató al describir los primeros meses de gestión. Salzotto remarcó que gobernar Catriel implica hacerlo en un entramado históricamente dominado por lógicas masculinas. “Es una comunidad marcada por el petróleo, con mucho machismo muy agudizado”, sostuvo.

Desde ese lugar, reivindicó un estilo de liderazgo basado en la perseverancia y la decisión política. “Salir al frente, poner la cara y el cuerpo, hablar con quién sea y la perseverancia, la sensibilidad y la empatía son parte de la estrategia de gobernar”, explicó.

A la vez, destacó la diversidad de perfiles laborales, el potencial productivo más allá del hidrocarburo y la ubicación estratégica como “puerta norte de la Patagonia”, cerca del río Colorado. “Yo veo un futuro propicio, con más diversificación productiva y alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, aun en un contexto austero”, afirmó.

En Cervantes, Claudia Montanaro (Nos Une Río Negro) transita su segundo mandato tras una trayectoria construida dentro del Estado local. Antes de llegar al Ejecutivo pasó por el Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Gobierno. “Si no crece la ciudad, no pueden crecer los vecinos. El desarrollo urbano no es un fin en sí mismo, es una herramienta para ampliar oportunidades, para generar igualdad y para acompañar el crecimiento de la comunidad”, remarcó al explicar un modelo que articula obra pública y políticas sociales.

La intendenta subraya además la ubicación estratégica de Cervantes dentro del Alto Valle. «Estamos atravesados por la Ruta 22, el canal principal de riego y tenemos el río muy cerca. Cervantes tiene muchas tierras para crecer», explicó, y señaló que esa condición obliga a fortalecer la autonomía local. «La idea siempre fue que Cervantes se convierta en una ciudad independiente y no dependa de grandes cascos urbanos», una definición que, recordó, se volvió especialmente visible durante la pandemia.

En cuanto al acceso de las mujeres a cargos ejecutivos, Montanaro volvió a marcar el peso de la legislación: “Las leyes de cupo nos dieron la posibilidad de mostrar la capacidad que tenemos para gobernar y para gestionar”, aunque advirtió que la consolidación de los liderazgos se construye en el trabajo diario.

«Sin esas leyes, muchas mujeres no hubiéramos tenido la oportunidad de llegar a estos lugares. Después, sostenerse en el cargo y consolidar un liderazgo tiene que ver con el trabajo cotidiano, con la gestión y con responder a la comunidad». Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes.

El mapa valletano se completa con Ingeniero Huergo, donde Silvia Penilla (PJ) cumple su primer mandato como intendenta desde 2023 y devolvió al Partido Justicialista la conducción del municipio tras 32 años.

Región Sur: continuidad, arraigo y territorio

La Región Sur aparece como el espacio donde la presencia de intendentas es más visible y sostenida. Allí, cinco municipios están encabezados por mujeres, con trayectorias muy distintas entre sí, pero atravesadas por un fuerte arraigo territorial y gestiones de largo plazo.

El caso más emblemático es el de Los Menucos, donde Mabel Yahuar (JSRN) ganó las elecciones nuevamente en 2023 consagrando su séptimo mandato consecutivo, con el 84,21% de los votos. Su historia personal, ligada a la ruralidad y al trabajo social desde joven, atraviesa su forma de gobernar: “yo me crié en el campo, no teníamos gas, no teníamos baño, manejábamos todo con letrina”, recordó, al explicar por qué la mejora de la calidad de vida fue desde el inicio el eje central de su gobierno.

Desde una mirada estratégica, Yahuar ubica a la localidad “en el centro de la provincia”, como un nodo clave para rutas, turismo, educación y producción. “Los Menucos está en un lugar estratégico, por eso apostamos a la obra pública, la educación y el deporte”, explicó, al enumerar hospitales, escuelas técnicas, viviendas y espacios comunitarios que se levantaron a lo largo de los años.

Su conducción también transita una etapa de cierre y transición generacional. Con décadas al frente del municipio, Yahuar dejó en claro que este será su último mandato y que ese horizonte ordena las decisiones de gestión. “Este es mi último mandato, no quiero proyectar cosas que después no se puedan cumplir”, afirmó, al explicar una forma de gobernar marcada por la planificación realista y la responsabilidad política de lo que se deja como legado.

En Valcheta, Yamila Direne (UCR) gobierna su segundo mandato como intendenta luego de un recorrido político temprano y profundamente ligado a la gestión local. Hija de militantes radicales, su vínculo con la política comenzó desde niña y se consolidó ya adulta, primero como secretaria de Gobierno y luego como candidata natural dentro de un proyecto que se fue afirmando con resultados. “Yo crecí sabiendo que por medio de la política se pueden cambiar realidades”, explicó, al recordar una formación atravesada por lo público y el compromiso comunitario.

Al frente del municipio, Direne destaca un estilo de conducción apoyado en el orden administrativo, la planificación y un equipo joven con fuerte presencia femenina. “Quería funcionarios que disfruten el trabajo, pero con plena conciencia de lo importante que es hacerlo bien”, señaló, al describir una gestión que combina cercanía territorial con exigencia institucional.

“Todavía quedan discusiones pendientes dentro de los partidos, pero hay un gran avance». Yamila Direne, intendenta de Valcheta.

Para Direne, Valcheta ocupa un lugar estratégico dentro del entramado provincial por su ubicación y su proyección productiva. La localidad se encuentra cerca de proyectos energéticos clave y conectada tanto con la Línea Sur como con el Alto Valle y la región Atlántica. “Tenemos un pueblo con identidad fuerte y una comunidad muy unida”, sostuvo, al explicar que ese tejido social facilita la toma de decisiones y la ejecución de políticas. A eso sumó el potencial minero, turístico y ambiental de la zona, con la mirada puesta en un crecimiento sostenido: “El crecimiento de Valcheta es sostenible porque hay planificación”, afirmó.

En Pilcaniyeu, Daniela Cornejo (JSRN) asumió como primera intendenta de la historia del municipio, luego de más de veinte años de gestión encabezada por Néstor “Chango” Ayuelef. Su llegada al Ejecutivo no fue abrupta: durante más de una década se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social, un rol desde el cual construyó un «conocimiento profundo de la comunidad y de las necesidades del territorio», afirmó.

Desde el inicio de su gestión, Cornejo remarcó que gobernar en la Región Sur implica «atender realidades muy distintas a las de los centros urbanos». La vida rural, las condiciones climáticas adversas y la falta de oportunidades para los jóvenes aparecen como ejes permanentes de preocupación. “La vida en la zona rural hoy es muy dura”, sostuvo, al mencionar el impacto de la sequía, la migración juvenil y las dificultades para sostener el arraigo. En ese contexto, definió como pilar central “buscar estrategias para que la gente pueda vivir dignamente en el campo”.

Para la intendenta, Pilcaniyeu tiene fortalezas que permiten pensar un desarrollo a mediano plazo si se logran políticas sostenidas. Destacó la identidad rural, el fuerte sentido comunitario y la necesidad de trabajar especialmente con juventudes. “El desafío es que los jóvenes puedan estudiar, irse y volver”, señaló, al referirse a la importancia de generar oportunidades de formación y empleo local. En una localidad pequeña, sostuvo, “la comunidad es la que te da fuerzas para seguir trabajando”, una definición que resume un estilo de gestión basado en cercanía, presencia permanente y conocimiento directo del territorio.

El mapa de la Región Sur se completa con las experiencias de Sierra Colorada y Maquinchao, dos localidades que expresan procesos políticos distintos, pero con liderazgos femeninos consolidados. En Sierra Colorada, Marta Ignacio (JSRN) asumió su primer mandato tras imponerse con el 58,8% de los votos en octubre, en una elección que puso fin a un prolongado predominio del peronismo en el gobierno local. En Maquinchao, en tanto, Silvina Pérez (UCR) encarna un recorrido de mayor continuidad: asumió por primera vez el 29 de septiembre de 2017, perdió la reelección en 2019 y volvió a ser elegida en 2023, iniciando su segundo mandato al frente del municipio.

Región Atlántica: liderazgo inédito en la costa de Río Negro

En la Región Atlántica, Roxana Fernández gobierna Sierra Grande en su primer mandato, iniciado en diciembre de 2023. Profesora en Ciencias de la Educación, llegó a la Intendencia tras una extensa trayectoria política: militancia partidaria, convención municipal, paso por el Concejo Deliberante y tres períodos consecutivos como legisladora provincial entre 2011 y 2023. “Tuve oportunidades de ocupar diferentes cargos, siempre selectivos”, resumió al reconstruir su recorrido dentro del Estado.

Al asumir el Ejecutivo local, definió como eje central el ordenamiento y la planificación, en una ciudad atravesada por proyectos energéticos y expectativas de crecimiento. “Uno de los pilares es trabajar en la planificación, en el ordenamiento, en las normativas que se necesitan”, explicó. A eso sumó políticas de inclusión —con foco en discapacidad y adultos mayores— y obra pública orientada a garantizar servicios básicos, en un contexto donde “los recursos municipales son muy escasos” y la articulación con la Provincia resulta clave.

Fernández destacó además el valor estratégico de Sierra Grande dentro del mapa provincial. Señaló el crecimiento sostenido de Playas Doradas, el corredor costero y la cercanía con Punta Colorada como activos fundamentales. “Es absolutamente estratégica”, afirmó, al remarcar que el turismo se consolidó como un pilar permanente de la gestión. En ese marco, también subrayó el desafío simbólico y político de ser la primera mujer en gobernar la ciudad, en un ámbito donde —reconoció— las exigencias hacia las mujeres en cargos ejecutivos suelen ser mayores.

Para la intendenta de Sierra Grande, la ley de cupo fue fundamental para que las mujeres accedan a puestos de poder, sin embargo, aclaró que el recorrido no se agota en la norma. Para ella, el avance también está atravesado por “las luchas individuales y colectivas, la preparación, la formación y la perseverancia”, condiciones que según señaló «caracterizan a muchas mujeres que acceden a cargos de decisión».