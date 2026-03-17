Quieren el megaestadio Neuquén Arena en otro lugar

Miles de firmas integran un petitorio para suspender el proyecto oficial de construir el estadio Arena en la isla 132 (foto Cecilia Maletti)

Un grupo de autoconvocadas en defensa de la Isla 132 entregó ayer en el Deliberante de Neuquén un petitorio con miles de firmas que piden suspender la puesta en marcha del proyecto Arena en la Isla 132.



La iniciativa del municipio aún no ingresó formalmente al Deliberante, pero el oficialismo conoce algunos de los detalles. Por ejemplo, que se licitaría por el mismo mecanismo de los estacionamientos subterráneos que están en ejecución en el acceso norte de la ciudad.



En las redes de la Corporación para el desarrollo de la costadel río Limay (Cordineu) se anunció la autorización para firmar el acuerdo con el intendente Mariano Gaido e instalar el Estadio Arena en la isla 132. El jefe comunal ya lo había adelantado en la apertura de sesiones del 15 de febrero.



El planteo de los firmantes, es que el megaestadio se edifique en otro lugar de menor fragilidad del ecosistema, como en las inmediaciones del Polo Científico Tecnológico.



Piden la suspensión de la intención de desarrollarlo en la Isla 132 y que se modifique la ordenanza que cambió los parámetros urbanísticos para permitir inversiones hoteleras y gastronómicas en las inmediaciones del Centro de Convenciones El Domuyo.



Recordaron que en la isla “aún es el refugio” de 62 especies de aves, incluidas las acuáticas.

Las 20 hectáreas que Cordineu puso a disposición para el proyecto desarrollador, están al lado de la desembocadura del arroyo Durán en el río Limay, detrás de los estacionamientos del centro de Convenciones de la provincia y a un costado de uno de los edificios autorizados en la isla para uso no residencial.



Plantearon que la isla 132 es una reserva natural urbana y pulmón verde de la ciudad que no se informó la capacidad de carga del ecosistema frente a obras de gran magnitud. Recordaron la vigencia de leyes ambientales que plantean los estudios previos de impacto ambiental y la apertura de instancias de participación ciudadana, como audiencias públicas.



Detallaron que la instalación de un megaestadio de las características anunciadas producirá una contaminación lumínica, visual y auditiva grave, en tanto se cuestionó la responsabilidad del ente integrado por la provincia y el municipio en el cambio de nomencladores del uso del suelo que habilitará la instalación de proyectos como el anunciado.



“La Isla 132 está en grave riesgo, si se concreta esto será un biocidio, un ecodidio, es un proyecto desmedido”, dijo la abogada Julia Busqueta, una de las autoconvocadas que lidera el movimiento en favor de la Isla 132 libre de desarrollos inmobiliarios.