Vinagre blanco en el jardín: el truco para combatir las malezas que no siempre funciona

Mantener el jardín libre de malas hierbas es uno de los desafíos más frecuentes durante la primavera y el verano. Con las temperaturas en aumento, muchas plantas crecen rápidamente y aparecen entre las baldosas, alrededor de los canteros o en sectores donde no fueron sembradas. Frente a este problema, un ingrediente habitual de la cocina comenzó a ganar popularidad como alternativa casera: el vinagre blanco.

Pero ¿qué sucede realmente cuando se rocía vinagre sobre las malezas? Según explican especialistas de la Universidad Estatal de Oregón y de la Universidad de Connecticut, el ácido acético presente en este producto puede dañar los tejidos vegetales y provocar que las hojas se sequen. Sin embargo, su eficacia depende del tipo de planta, su tamaño y la concentración utilizada.

Para qué sirve rociar vinagre sobre las malas hierbas del jardín

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que, al entrar en contacto con las hojas, puede provocar daños en las células vegetales.

Su principal efecto es deshidratar y deteriorar las partes verdes de la planta, lo que puede hacer que las malezas más pequeñas se marchiten.

Este efecto resulta especialmente visible en brotes jóvenes, que todavía no desarrollaron raíces profundas ni estructuras resistentes.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el vinagre no actúa como un herbicida sistémico, es decir, no se desplaza por el interior de la planta hasta llegar a las raíces.

Por eso, aunque las hojas parezcan secarse, muchas malezas pueden volver a crecer después de unos días.

Cómo utilizar vinagre para combatir las malezas y qué precauciones tomar

El vinagre doméstico suele contener alrededor de un 5% de ácido acético. Esta concentración puede afectar algunas malezas recién germinadas, pero generalmente no es suficiente para eliminar plantas grandes o resistentes.

Si se decide probar este método en un sector pequeño, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Identificar las malezas: el vinagre puede dañar cualquier planta que toque, no solamente las que queremos eliminar.

el vinagre puede dañar cualquier planta que toque, no solamente las que queremos eliminar. Evitar las plantas ornamentales: no rociar cerca de flores, arbustos, césped o cultivos que se quieran conservar.

no rociar cerca de flores, arbustos, césped o cultivos que se quieran conservar. Elegir un día sin viento: así se reduce el riesgo de que las gotas lleguen a otras plantas.

así se reduce el riesgo de que las gotas lleguen a otras plantas. Evitar aplicaciones indiscriminadas: no empapar la tierra ni repetir el tratamiento sin evaluar sus efectos.

no empapar la tierra ni repetir el tratamiento sin evaluar sus efectos. No preparar mezclas con sal: su acumulación puede perjudicar el suelo y dificultar el crecimiento de otras plantas.

Los especialistas advierten que el vinagre concentrado de uso hortícola es mucho más potente que el doméstico y puede provocar quemaduras en la piel y lesiones graves en los ojos. Por eso, no debe manipularse como si fuera un producto inocuo.

El error más común al utilizar vinagre en el jardín

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que, por tratarse de un ingrediente de cocina, el vinagre es completamente seguro para todas las plantas.

En realidad, el ácido acético no distingue entre una maleza y una planta ornamental.

Si entra en contacto con las hojas de un rosal, una hortensia, una planta aromática o cualquier otra especie que queramos conservar, también puede dañarlas.

Además, las aplicaciones excesivas pueden alterar temporalmente algunas condiciones del suelo.

Por este motivo, no se recomienda rociar vinagre sobre todo el jardín ni utilizarlo como tratamiento preventivo generalizado.

¿El vinagre elimina las malezas desde la raíz?

Esta es una de las preguntas más frecuentes sobre el truco casero.

La respuesta es que el vinagre común generalmente no elimina las raíces de las malezas establecidas.

Su acción se concentra en los tejidos con los que entra en contacto. Esto significa que una planta puede perder sus hojas y, aun así, volver a brotar.

Las especies perennes y aquellas con raíces profundas suelen ser especialmente resistentes.

Según la Universidad de California, el vinagre doméstico puede resultar demasiado débil para controlar la mayoría de las malezas desarrolladas.

Por eso, aunque el efecto visual sea rápido, no necesariamente representa una solución definitiva.

Qué recomiendan los expertos para evitar que vuelvan a crecer las malas hierbas

Para mantener los canteros en buenas condiciones durante la primavera y el verano, los especialistas recomiendan combinar diferentes métodos de mantenimiento.

Retirar las malezas cuando todavía son pequeñas es una de las medidas más efectivas, especialmente después de una lluvia o un riego, cuando la tierra está más blanda.

Otra alternativa consiste en colocar una capa de cobertura vegetal, conocida como mulch, alrededor de las plantas.

Se pueden utilizar materiales como corteza, hojas secas o restos vegetales adecuados para jardinería.

Esta cobertura ayuda a reducir la germinación de nuevas malezas, conservar la humedad del suelo y proteger las raíces de las temperaturas extremas.

También es importante revisar periódicamente los espacios entre baldosas y los bordes de los canteros, donde suelen aparecer los primeros brotes.

Vinagre en el jardín: cuándo conviene usarlo y cuándo evitarlo

Aunque el vinagre se popularizó como un truco económico para combatir las malas hierbas, no reemplaza las técnicas habituales de mantenimiento del jardín.

Su uso puede tener resultados limitados sobre brotes muy jóvenes y aislados, pero no es la mejor alternativa para sectores con vegetación abundante o malezas de raíces profundas.

En jardines con flores, huertas o césped, la extracción manual y la cobertura del suelo suelen ser opciones más convenientes.

La clave está en comprender que un producto casero no siempre es inofensivo. Utilizado sin cuidado, el vinagre puede terminar dañando precisamente las plantas que buscamos proteger.

Con una rutina de mantenimiento y la eliminación temprana de las malezas, es posible disfrutar de un jardín más prolijo y saludable durante toda la temporada de calor.