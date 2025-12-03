Nueva bicisenda en Cipolletti: lanzan una segunda licitación tras un llamado desierto
Las obras para la calle San Luis cuentan con un presupuesto inicial de $702 millones. La apertura de sobres será el 18 de diciembre.
Tras un llamado desierto, el municipio de Cipolletti lanzó un segundo llamado para las obras para construir una bicisenda con senda peatonal con parquizado, luminarias y mejoras viales. La nueva apertura de sobres será el 18 de diciembre.
La licitación pública contempla tareas de infraestructura sobre el bulevar, con parquizado, iluminación, bicisenda, senda peatonal y dispositivos de seguridad vial, indicó anteriormente en dialogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente, Rodrigo Buteler.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $702 millones y prevé un plazo de ejecución de 120 días corridos, según la documentación técnica publicada por el Ejecutivo. El valor del pliego ronda los $220 mil.
La traza que financiará el municipio se desarrollará desde Santa Cruz hasta Illia, sobre el bulevar central de San Luis. La obra se integra a un plan de movilidad sostenible que busca ampliar corredores seguros y mejorar la circulación de la ciudad.
La intervención sobre San Luis tiene dos licitaciones paralelas: una exclusivamente vial, que incluye asfaltado, cordón cuneta y reorganización de la rotonda -a cargo de la empresa Quidel- y otra orientada a la ciclovía y el parquizado. Esta segunda corresponde al llamado anunciado ahora y funciona como complemento urbano del tramo ya en ejecución.
Además, parte del corredor será ejecutado por privados que desarrollan un loteo en Mariano Moreno y San Luis. En lugar de realizar aportes monetarios por retorno diferencial, el municipio acordó que los urbanizadores financien y construyan la conexión desde Mariano Moreno hasta Santa Cruz, paralela a la vía del ferrocarril.
La combinación de ambos tramos permitirá conformar un corredor continuo desde Mariano Moreno hasta la Circunvalación, integrando obras públicas y privadas. “Todo eso te conforma un parquizado con bicisenda desde Mariano Moreno hasta la Circunvalación, lo cual es un gran avance en ciclovías”, sostuvo el intendente.
