Patricia Bullrich reclamó más velocidad en la recuperación económica y pidió que la baja de impuestos llegue «para todos»

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a mostrar su preocupación por el tiempo que está llevando la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el RIGI, pueda ser «para todos».

Las nuevas definiciones se dieron en una charla que mantuvo en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores, las cuales no fueron bien vistas por el Gobierno.

Bullrich vuelve a marcar su postura sobre la economía

La senadora es, hasta el momento, la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Sus manifestaciones fueron tanta públicas como privadas y esto agravó las diferencia con la parte más dura del equipo de Javier Milei.

En uno de los tramos de su última exposición, Bullrich fue contundente al expresar: «A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto».

Tras esto y ante la consulta de los presentes, indicó que una de sus preocupaciones era la velocidad de la recuperación económica: «Me preocupa muchísimo que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.

Los comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial del PRO tuvo en agosto pasado cuando en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lanzó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.

Los dichos de la senadora llegaron apenas un día después de que el propio presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.

En su exposición, Bullrich reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población. «¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días», agregó.

Por esos días, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar y valoró en esa publicación, el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”. Si bien reiteró que lo que se necesita es «más velocidad», reconoció que «no es fácil» ya que requiere de un «esfuerzo» necesario «construir un país normal y con futuro».

Con información de La Nación-