En plena campaña, Pedro Sánchez metió a Milei junto a Trump y Bolsonaro: “No fue alternancia, sino involución”

El presidente del Gobierno español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó su entrevista con el youtuber Jordi Wild para situar las elecciones generales del 29 de noviembre como una disyuntiva entre alternancia e “involución”. En ese mensaje, volvió a incluir a Javier Milei, junto a Donald Trump y Jair Bolsonaro, entre los referentes internacionales de una deriva que pidió frenar con movilización electoral.

La conversación, difundida este viernes en The Wild Project, coincidió con el inicio de la campaña. Sánchez cerró la charla con un llamamiento a participar en los comicios y sostuvo que el voto tiene una trascendencia que va más allá del relevo entre partidos. “Votar ahora mismo es importante, porque no nos estamos jugando solamente la alternancia, nos estamos jugando la involución”, afirmó.

“Yo no veo que Trump haya sido una alternancia en Estados Unidos, sino involución. Que Bolsonaro haya sido alternancia en Brasil, sino involución. Y también Milei en Argentina”, añadió el dirigente socialista, quien pidió responder a esa tendencia “con movilización”.

Al término de la entrevista, Wild le preguntó si se había arrepentido de participar. El presidente respondió que no y le pidió una nueva invitación “cuando gane las elecciones”. El creador de contenido replicó entre risas que no lo ve “tan claro”.

Sánchez enlazó ese intercambio con una idea que ya utilizó en actos de campaña. “Hasta el Papa ha votado. No sé qué ha votado el Papa, ni tampoco Patti Smith”, dijo. La Santa Sede informó que León XIV envió su papeleta por correo a Chicago para las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos.

El candidato del PSOE ya había citado ese ejemplo el 7 de noviembre, durante un mitin en Tarragona, al aludir también a la cantante Patti Smith, reciente ganadora del Premio Princesa de Asturias. En aquel acto defendió la importancia de acudir a las urnas.

El choque entre Sánchez y Milei desde la crisis diplomática de 2024

La relación entre los dos mandatarios acumula varios episodios de tensión desde mayo de 2024. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuó que Milei consumía sustancias. La Oficina del Presidente argentino respondió con críticas a Sánchez y referencias a las investigaciones por presunta corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez.

Días después, el 19 de mayo, Milei participó en un acto de Vox en Madrid, donde llamó de forma indirecta “calaña” a Sánchez y calificó de “corrupta” a Begoña Gómez. El Gobierno español exigió una rectificación pública y, ante la ausencia de respuesta, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires antes de retirarla. Argentina no aplicó una medida equivalente y ambos países restablecieron luego la representación diplomática al nivel de embajadores.

El enfrentamiento se reactivó durante la precampaña. El 21 de octubre, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, Milei definió a Sánchez como “impresentable dictador” y sostuvo que el liberalismo debe expulsar a los socialistas “a patadas”. También lo acusó de alentar la llegada de migrantes a Ceuta.

Ese mismo día, el PSOE desplegó una lona en su sede de Ferraz y Sánchez difundió una imagen mientras escuchaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito contra el presidente argentino.

El 5 de noviembre, Sánchez y Milei coincidieron por primera vez cara a cara desde el inicio de sus desencuentros. El saludo fue breve y frío. Tras la afirmación del argentino de que el socialismo es fascismo, Sánchez respondió en Tarragona que los socialistas están “muy orgullosos” de ser “zurdos”.