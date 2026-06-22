Provincia autorizó un aumento del transporte en la línea entre Bariloche y Dina Huapi

La línea de transporte 33 es interurbana y los aumentos son autorizados por Provincia. Archivo

La subsecretaría de Transporte de Río Negro autorizó mediante la resolución 920 un aumento de 5,77% en la tarifa del transporte interurbano de la línea 33 que une Bariloche y Dina Huapi.

Se trata del segundo aumento del año concedido por el gobierno provincial a la empresa Mi Bus, que en enero pasado tomó el servicio tras el retiro de la empresa Transporte Las Grutas de la cordillera. En febrero había sido el último incremento de un 10%.

El nuevo cuadro tarifario que se autorizó para la empresa Mi Bus también tiene su correlato con otras líneas interurbanas que concesiona la Provincia, como los servicios que recorren localidades del Alto Valle, Valle Medio, Zona Atlántica.

El aumento de tarifa rige desde este martes 23 de junio

Con el nuevo incremento, el boleto en el tramo Bariloche- Dina Huapi a partir de este martes 23 de junio costará 2.713 pesos.

La tarifa de la línea 33 tiene varios tramos de boletos por recorridos: de Bariloche a Ñirihuau el valor será de 3.604 pesos; mientras que desde la terminal de ómnibus de Bariloche hasta Ñirihuau costará 3.086 pesos.

El recorrido de la línea provincial circula además por la Policía Caminera y la Aduana, ubicada sobre la Ruta 40, que mantienen el valor de la tarifa mínima que a partir de este martes será de 2.713 pesos.