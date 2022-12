Qué es el Partido Vecinal Renovador, el sello que llevará de candidata a la mamá del «Huevo» Acuña

El Partido Vecinal Renovador será la herramienta electoral que le permitirá a Sara Del Prado, la mamá del ídolo de la Selección Argentina, Marcos «Huevo» Acuña, ser candidata a concejal por Zapala, la ciudad del centro de Neuquén de la que son oriundos ambos. Se trata de un sello que todavía está terminando de conformarse en la justicia electoral de la provincia y que no tendrá postulante propio a la gobernación ni a la intendencia, sino que se plegará a las fórmulas propuestas por el Movimiento Popular Neuquino.

Así lo confirmó hoy el diputado provincial y armador del espacio, Raúl Muñoz, quien en declaraciones a La Red contó detalles de cómo se dio el acercamiento con la familia del «Huevo».

Contó que todo comenzó con el homenaje que propusieron junto a su compañera de banca, Elizabeth Campos, para el entrenador Patricio «Cubillas» Meliqueo. Este referente del fútbol comunitario de Zapala fue el primer entrenador que tuvo el actual defensor de la Selección e integrante del Sevilla de España.

«Hicimos el acto en el cine de Zapala, el mismo Huevo lo saludó», recordó Muñoz, quien dijo que desde entonces siguieron en contacto con la familia. «Ahí cuando llegó el momento del armado, empezamos a formar grupos y en los mismos grupos iban surgiendo personas que querían ser concejales o diputados. Entonces, surgió la mamá del ‘Huevo’ Acuña, Sara Del Prado», relató.

Dijo que también participa la hermana Jéssica, «se sumaron las tías, los tíos». «Toda la familia Acuña está con este proyecto del Partido Vecinal donde vamos a pretender llegar para cubrir ese espacio que muchas veces le hace falta a la gente», aseguró.

Describió a la familia como «trabajadores de Zapala, nacidos en Zapala» y, en particular, sobre Sara, afirmó: «Es una vecina más».

En busca de los papeles

El Partido Vecinal Renovador se empezó a formar en Senillosa como un espacio municipal, pero luego se amplió y hoy tramita los papeles en el juzgado electoral provincial para tener alcance en todo el territorio. «En nuestro partido no hay gente politizada, no sumamos gente que haya estado en la vidriera mucho tiempo, tratamos de armar con gente que no haya estado nunca, que sea un vecino más», planteó Muñoz.

«Empezamos hace año y medio, hace casi dos años con el partido. Hemos cumplimentado el tema de las adhesiones, estamos en un proceso de creo el 80% de las fichas aceptadas y esta semana tendríamos que tener listo todo», definió.

Aclaró que el orden de la lista de concejales y diputados todavía no está definido y que «quien perfile mejor, va a ser el primero».

Solo en Senillosa irán con candidato propio a intendente, mientras que en el resto de las localidades se sumarán a las fórmulas del MPN. Lo mismo harán para la gobernación, pues aclaró «vamos a ir on Marcos Koopmann». «Yo nací ahí», dijo sobre el partido oficialista.

Muñoz, de hecho, llegó a la banca legislativa por la Democracia Cristiana que había llevado a Jorge Sobisch como candidato a gobernador en 2019, al igual que Carlos Coggiola y Elizabeth Campos. Hoy ya ninguno de los tres se referencia en el exgobernador.