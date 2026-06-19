¿Qué debés saber sobre la vinculación del CUD y la tarjeta SUBE en junio 2026?

Tarjeta SUBE por discapacidad: confirman que la adhesión del CUD al plástico es opcional y no tiene fecha límite.-

Este viernes 19 de junio 2026, con el inicio formal de la validación de la tarjeta SUBE junto al Certificado Único de Discapacidad (CUD) para el impacto del descuento del 100% en las validadoras de trenes y colectivos nacionales, las autoridades salieron a aclarar las dudas más frecuentes de los beneficiarios.

Desde la Secretaría de Transporte y los organismos de salud, ratificaron de manera taxativa que asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE es una alternativa opcional y voluntaria, desestimando cualquier tipo de obligatoriedad o vencimiento para la realización del trámite virtual.

Convivencia de sistemas: el uso del Certificado Único de Discapacidad físico frente a la tarjeta SUBE

La incorporación del soporte electrónico no anula el marco estatutario preexistente: la medida del Gobierno nacional busca diversificar las herramientas de accesibilidad y disminuir el uso de documentos analógicos, propensos al extravío o al fraude comercial, pero bajo ningún concepto restringe los mecanismos vigentes de acreditación.

Según el esquema oficial dispuesto para junio 2026, cada persona con discapacidad tiene la libertad de elegir entre dos modalidades que coexistirán sin fecha de finalización:

El método tradicional : continuar viajando exactamente como hasta ahora, exhibiendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en su formato de papel o la credencial digital desde la app Mi Argentina directamente al chofer o al personal de estación, sin necesidad de poseer una tarjeta prepaga ni realizar gestiones web.

: continuar viajando exactamente como hasta ahora, exhibiendo el en su formato de papel o la credencial digital desde la app Mi Argentina directamente al chofer o al personal de estación, sin necesidad de poseer una tarjeta prepaga ni realizar gestiones web. La alternativa digital: optar por asociar el documento de salud a la tarjeta SUBE registrada si se considera que el pase libre automatizado mediante el lector magnético resulta más cómodo, ágil y resguarda la privacidad de los datos médicos personales durante el trayecto.

Cómo asociar el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE y el beneficio para acompañantes

Para los usuarios, que voluntariamente decidan migrar a la validación electrónica, los canales digitales del Sistema Único de Boleto Electrónico permanecen abiertos de forma permanente, confirmando que no existe un plazo límite para adherirse.

El procedimiento oficial requiere que:

El titular registre primero la tarjeta SUBE a su nombre en el portal web gubernamental.

a su nombre en el portal web gubernamental. Posteriormente, dentro del perfil de usuario en la sección de “Beneficios”, se deben ingresar los 10 dígitos correspondientes al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un aspecto central de la normativa técnica estipula que, en los casos donde la auditoría médica determine la necesidad de un asistente, el descuento del 100% para el acompañante quedará configurado de forma automática en la misma tarjeta plástica del titular, debiendo apoyarse el plástico dos veces consecutivas al momento de abordar la unidad.

La aplicación de la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad en Río Negro y Neuquén

La naturaleza opcional de esta medida adquiere especial relevancia en la Patagonia, donde conviven diferentes jurisdicciones de transporte. En las provincias de Río Negro y Neuquén, la coexistencia de los dos sistemas garantiza que ningún usuario quede desamparado frente a las asimetrías de conectividad o las demoras en la actualización de las consolas locales.

Al tratarse de una implementación en etapas, el descuento automatizado con la tarjeta SUBE impacta inmediatamente en las líneas interprovinciales reguladas por Nación (como los servicios que conectan Cipolletti, Allen o General Roca con Neuquén Capital).

Sin embargo, en los recorridos urbanos y municipales de la región que aún deben completar la homologación de sus contratos con el software central, el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico sigue siendo la herramienta legal obligatoria e indispensable para garantizar el viaje a tasa cero, respetando la libre elección de los ciudadanos.