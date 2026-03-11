Reforma laboral: la Justicia rechazó el amparo de la CGT

La Justicia rechazó el amparo de la CGT que buscaba frenar parte de la reforma laboral.

La Justicia desestimó un planteo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que intentaba frenar algunos artículos de la reforma laboral vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, quien rechazó la medida cautelar solicitada por la central obrera para suspender de manera inmediata la aplicación de esos puntos de la ley.

El amparo había sido presentado por la CGT contra el Estado Nacional Argentino luego de que el Congreso de la Nación Argentina sancionara la reforma laboral y antes de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El alcance del fallo

La presentación judicial, realizada el 6 de marzo, solicitaba la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la norma, que establecen el traspaso de la función judicial en materia laboral desde la Justicia nacional hacia el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, la central sindical pidió una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de esos artículos hasta que existiera una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

En su resolución, Lavié Pico explicó que este tipo de medidas tienen carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de hecho o de derecho antes de que exista un fallo definitivo.

En ese sentido, el magistrado consideró que el pedido de la CGT requería analizar cuestiones que forman parte del núcleo del litigio, algo que —según sostuvo— no corresponde resolver en una instancia cautelar.

Por ese motivo, resolvió rechazar la medida que buscaba suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos cuestionados y del convenio de transferencia incluido en la norma.

El planteo de la central obrera

En su presentación, la CGT cuestionó el traslado de competencias judiciales al sostener que la medida podría implicar la desaparición de la Justicia nacional del Trabajo y el traslado de esas funciones al ámbito porteño.

La central también argumentó que la reforma podría generar perjuicios para trabajadores y trabajadoras, además de vulnerar garantías constitucionales vinculadas al derecho laboral.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había señalado el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, cuando se presentó el recurso ante los tribunales.

El rechazo de la cautelar no implica una resolución definitiva sobre el amparo, ya que la CGT puede apelar la decisión. Además, la Justicia todavía debe resolver otro planteo presentado por la central sindical ante el fuero laboral para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.