Reforma laboral: qué pasará con los contratos de trabajo antiguos 

El Senado de la Nación Argentina sancionó el viernes la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en lo que se convirtió en uno de los principales triunfos políticos del oficialismo en el cierre de las sesiones extraordinarias.

La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 28 en contra, mientras que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano se abstuvieron tras más de cuatro horas de debate.

La Cámara alta avaló las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellas la eliminación del artículo que había generado mayor controversia: el referido al régimen de licencias médicas para trabajadores. La reforma, tal como fue aprobada, prevé que las nuevas reglas también alcancen a los trabajos anteriores a su sanción, en especial en lo referido a la terminación del contrato.

La aplicación sobre despidos e indemnizaciones

La iniciativa habilita la sustitución del esquema tradicional de indemnización por despido por nuevos fondos de cese laboral o modalidades de capitalización. Para quienes ya contaban con contratos antes de la reforma, la entrada en vigencia de la ley marca un antes y un después: si un trabajador con años de antigüedad resulta despedido después de su promulgación, la liquidación se calculará según las nuevas condiciones.

El período de prueba y las nuevas modalidades

El período de prueba que hoy es de tres meses, podrían alcanzar los seis u ocho meses según el tamaño de la empresa. En este punto, la diferencia entre contratos nuevos y previos es que quienes ya superaron el período de prueba y cuentan con estabilidad laboral no pueden ser sometidos nuevamente a ese régimen.

Otra de las novedades es la incorporación del sistema de “banco de horas”, que introduce flexibilidad en la jornada laboral permitiendo que las horas extra sean compensadas con descansos en lugar de pagos adicionales. Para las relaciones laborales existentes, la implementación de este mecanismo no será automática ni obligatoria, sino que requerirá acuerdo entre empleadores y empleados para su adopción.

Responsabilidad solidaria y tercerización

En la actualidad, la empresa principal es responsable por las deudas laborales de las firmas contratistas. La reforma laboral acota esa responsabilidad a los casos en que se demuestre fraude o negligencia grave. Para quienes trabajan en empresas tercerizadas, esto implica una modificación en su protección, ya que una vez en vigencia la nueva ley, la posibilidad de accionar contra la empresa principal se verá limitada, sin importar la antigüedad.