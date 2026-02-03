Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras confirmarse el traslado del sable corvo de San Martín

El Gobierno de Javier Milei, mediante la publicación del Boletín Oficial, ordenó este martes el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida generó gran repercusión ya que este estuvo más de una década alojado en el Museo Histórico Nacional.

Nación recordó una serie de robos ocurrido en el museo para argumentar su decisión y remarcó que el traslado se hará en razones de seguridad, respeto histórico e institucional. Horas después de este anuncio, la directora del museo, presentó su renuncia.

La inesperada renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable al cargo este mismo martes. La confirmación la realizó en exclusiva a diario Clarín y se limitó a decir que la decisión del traslado surge de «una interpretación muy original» del proceso de donación del sable histórico.

A su vez la ahora exdirectora del museo, manifestó: «Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento y así forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad».

María Inés Rodríguez Aguilar llegó al museo en agosto de 2025 cuando dejó su cargo como directora nacional de Museos y en reemplazo de Gabriel Di Megio, quien dirigía el Histórico desde 2020.

Traslado del sable corvo de San Martín

El sable corvo de San Martín, como parte del central del nuevo régimen de resguardo, se mantendrá en la sede de la fuerza fundada por el propio prócer que se ubica en Avenida Luis María Campos 554.

Nación recordó en el decreto que el sable no sólo es símbolo de la independencia argentina, sino que también fue blanco de robos en el pasado.

En 1963, miembros de la «Juventud Peronista» lo sustrajeron aduciendo que quedaría en custodia de la juventud argentina. La pieza fue devuelta un días después y provisionalmente resguardada en el Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1964 se lo regresó al museo, pero en 1965 fue robado nuevamente por integrantes de la misma organización.

Su paradero era desconocido hasta que fue devuelto al Ejército el 4 de junio de 1966. Finalmente, mediante el decreto 8756/1967, el Gobierno dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, el sable fue trasladado al Museo Histórico Nacional rompiendo con casi cinco décadas de custodia por parte de los Granaderos a Caballo. La surgió de una lectura ideológica orientada a separar a San Martín de su dimensión militar.

El museo mostró reiteradas debilidades en seguridad, lo que facilitó no solo los robos previos del propio sable, sino también los de otros objetos de valor: en 2000 desapareció una tabaquera de San Martín; en 2007, un reloj de oro regalado a Manuel Belgrano por el rey Jorge III de Inglaterra; y en 2020, la colección de monedas guardada en la caja fuerte del museo.

El decreto publicado este 3 de febrero resalta la importancia de asegurar administración y custodia responsable sobre los bienes patrimoniales de la Nación: «Esta medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar […] la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano».

En el decreto, el Gobierno establece que tanto la guarda como la custodia y la integridad del bien histórico quedarán bajo la órbita de los Granaderos.