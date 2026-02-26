Murió un trabajador municipal de Allen: cumplía su turno nocturno y se descompensó

La localidad de Allen está de luto tras conocer la muerte de un reconocido trabajador municipal. El hombre cumplúa con jornada laboral nocturna y se descompensó. Si bien fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir.

La Municipalidad lanzó un comunicado confirmando el fatal desenlace y mandó un mensaje de condolencia a su familia.

Muerte de un trabajador municipal en Allen: lo que se sabe y el comunicado del municipio

Según la información brindada por el medio local Inforo, el empleado municipal estaba cumpliendo con su turno como sereno en el corralón municipal y repentinamente, se descompensó. De forma inmediata fue trasladado de urgencia al hospital, pero allí se terminó confirmando su lamentablemente muerte.

Si bien las primeras averiguaciones indicarían que se trataría de una muerte natural, se busca esclarecer las causas y confirmar lo sucedido.

Horas más tarde de conocerse el fatal desenlace, la seccional de ATE ubicada en Allen realizó un posteo con el cual confirmó que el trabajador se llamaba Oscar Daniel Castro. «Desde este sindicato, compañeros y referentes, lamentamos el fallecimiento del trabajador municipal de Allen CASTRO DANIEL OSCAR. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y elevamos una oración por su eterno descanso».

Luego se sumó una publicación oficial de la Municipalidad donde aportó que Castro tenía 56 años e informó que será velado este mismo jueves, de 11 a 15, en la calle San Martín 401. «Con respeto y solidaridad, nos unimos al dolor de sus seres queridos y amigos, elevando nuestras condolencias en este difícil momento», expresa el comunicado.