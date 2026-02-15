Río Negro da 180 días extra a más de 30 comisiones de fomento para justificar fondos recibidos

El decreto fue firmado por el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Foto: archivo.

El Gobierno de Río Negro otorgó una prórroga excepcional para que las comisiones de fomento puedan completar la documentación de aportes ya otorgados.

La medida quedó oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y publicado en el Boletín Oficial.

El plazo fijado es de 180 días hábiles, contados desde la firma. El decreto establece una “ampliación para regularizar rendiciones pendientes”, lo que en la práctica implica varios meses extra para cerrar expedientes administrativos.

La crisis económica y la falta de recursos, claves detrás de la prórroga en Río Negro

Entre los fundamentos, el Ejecutivo menciona la situación económica y la demanda social en estos parajes. También advierte que existen trámites en curso que no podían avanzar por falta de documentación previa y alude a la “crisis económica y financiera”.

Además, el decreto señala que parte de los subsidios entregados “no se encuentran rendidos”, condición que impedía habilitar nuevas transferencias. La extensión busca evitar ese bloqueo administrativo.

La prórroga no implica entrega automática de dinero ni elimina controles. Según el texto, apunta a “garantizar la posibilidad de gestionar ayudas sociales y de infraestructura” mientras se ordenan los registros.

La prórroga alcanza a las comisiones de fomento de Aguada de Guerra, Aguada Cecilio, Aguada Guzmán, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cerro Policía, Cona Niyeu, Colán Conhué, Clemente Onelli, Comicó, Cubanea, Chelforó, Chipauquil, El Caín, El Cuy, El Manso, Laguna Blanca, Mamuel Choique, Mencué, Nahuel Niyeu, Naupa Huen, Ojos de Agua, Paso Flores, Peñas Blancas, Pichi Mahuida, Prahuaniyeu, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Rincón Treneta, Río Chico, Sierra Paileman, Valle Azul, Villa Llanquín, Villa Mascardi y Yaminué, además de la comuna de Fuerte San Javier, según detalla el anexo del decreto.

Una medida que se reitera en Río Negro

Este tipo de extensiones de plazo no es una novedad dentro del esquema administrativo provincial. En los registros oficiales figuran antecedentes similares aplicados en gestiones anteriores.

En cuanto al control de estos recursos, la rendición se encuadra en la Ley K N° 2.747, conocida como Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Para los municipios y comisiones, los aportes no reintegrables deben detallar expresamente su destino y, al momento de justificarlos, es necesario presentar certificaciones del órgano de control local, comprobantes de entrega, remitos y un detalle de ingresos y gastos con el saldo correspondiente.

Una vez reunida, esa información se remite al área de Rendiciones de Cuentas de la Contaduría General de la Provincia.