Río Negro moderniza los laboratorios de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche con una inversión de $664 millones

Los laboratorios de los hospitales de Río Negro procesan cada día cientos de muestras esenciales para urgencias, internaciones y diagnósticos clínicos. Para sostener esa demanda y modernizar la capacidad operativa, el Ministerio de Salud lanzó una licitación pública por $664 millones destinada a incorporar equipamiento automatizado y garantizar la provisión de reactivos durante dos años en Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, las especialistas Gabriela Guzzardi, coordinadora provincial de Laboratorio, Carolina Furfuro coordinadora provincial de Diagnóstico por Imágenes y María Luz Chebeir subsecretaria de Gestión de Medicamentos y Tecnología explicaron el alcance de la iniciativa y su impacto en la red de hospitales en la región.

La licitación incluye contadores hematológicos, coagulómetros, mantenimiento completo y provisión mensual de reactivos. Esto permitirá evitar interrupciones y reducir derivaciones a prestadores privados. «Son equipos más nuevos que hacen más test, lo que te da una respuesta más rápida y con mejor reproducibilidad de resultados», afirmó Chebeir.

Además, señaló que la actualización se realizará mediante contratos de comodato, un esquema donde las empresas proveen los equipos junto con los reactivos, la instalación y el mantenimiento. “En ese contrato va incluido todo, los equipos, los reactivos y el servicio técnico. Se gestiona en función de la estadística real de cada laboratorio y del número de pacientes de cada hospital”, señaló la subsecretaria de Gestión de Medicamentos y Tecnología.

La compra permitirá sostener 408.000 hemogramas y más de 200.000 pruebas de coagulación durante dos años. “Hablamos de estudios que sostienen la vida diaria del hospital. La rutina básica no puede fallar ni un día”, señaló Guzzardi.

El cálculo de la compra se determinó a partir de la actual demanda de los cuatro hospitales que realizan cerca de 17.000 hemogramas por mes, lo que equivale a 408.000 estudios en dos años, además de más de 200.000 coagulogramas. Son determinaciones básicas para urgencias, internaciones y controles clínicos.

La funcionaria explicó que la iniciativa está dirigida a los hospitales de cabecera, “porque son los que, en definitiva, deben dar respuesta y acompañar a los centros más pequeños”. Señaló además que el financiamiento de los comodatos estará a cargo del Ministerio de Salud.

En cuanto a los hospitales de menor complejidad, precisó que se trabaja en la renovación de equipos cuando es necesario, además de realizar reparaciones y tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los laboratorios de la provincia.

Renovación de equipos en los hospitales de Río Negro

Hoy en día los hospitales de complejidad VI tienen equipos de química clínica ya en comodato. Según explicaron las especialistas, el modelo de comodatos comenzó en 2022 con una prueba piloto en el hospital de Viedma. «Fue como una prueba piloto y tuvo un resultado súper positivo. El hospital estaba muy contento”, recordó Guzzardi.

En 2023 se sumó el hospital de Roca, mientras que Cipolletti avanzó en 2024 y Bariloche se incorporó en 2025. “Logramos que los cuatro hospitales de cabecera tengan su equipo de química”, afirmó la coordinadora. Son equipos de grandes dimensiones que permiten hacer alrededor de 600 tests siendo el más nuevo el de Bariloche.

Los equipos automatizados permiten resolver estudios como glucemia, hepatograma, lipidograma, enzimas cardíacas y perfil renal.

La nueva licitación incorpora equipos de hematología y coagulación bajo el mismo esquema. El pliego incorpora además un modelo de contrato que establece las condiciones del comodato: la empresa provee el equipo por 24 meses, mientras que la Provincia adquiere los reactivos y recibe mantenimiento completo, con reemplazo de piezas y reparación ante cualquier falla. Si el desperfecto no se resuelve, la firma debe cambiar el equipo, y el servicio no puede permanecer interrumpido por más de 72 horas. Al finalizar el período, el equipamiento se devuelve.

Por su parte, Carolina Furfuro, coordinadora provincial de Diagnóstico por Imágenes sostuvo que «al analizar las necesidades de los hospitales -especialmente de los seis que funcionan como sostén de los centros más pequeños- se advirtió la importancia de que cuenten con equipos para realizar coagulogramas y hematogramas».

Otros proyectos y ampliación de la estrategia provincial

Además de fortalecer a los hospitales cabecera, el Ministerio avanza en mejoras para la red completa. “Tenemos 30 hospitales con laboratorios”, indicó Guzzardi. En los centros más pequeños están renovando equipos, realizando reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo.

Chebeir detalló que también avanzan en abastecimiento unificado, «estamos comprando reactivos y descartables para acompañar al resto de los laboratorios”. La funcionaria explicó que esto incluye insumos básicos como tubos, agujas, pipetas y tips.

La estrategia también se replica en el área de imágenes. “Estamos con un comodato de bomba de contraste para los tomógrafos, con la misma estructura de contrato”, señaló Carolina Furfuro, coordinadora provincial de Diagnóstico por Imágenes.

Las tres especialistas remarcaron que el objetivo es sostener la mejora continua, «cuesta, cuesta un montón, pero hoy tenemos apoyo y podemos avanzar en este proyecto que está muy bueno”, resumió Guzzardi.