Río Negro sumó cuatro ciudades con nuevas licitaciones de viviendas

Río Negro postergó la aperturas de ofertas para construir los barrios de Cipolletti por “falta de precios” y programó ese trámite para fines de julio. Simultáneamente, confirmó fechas también de las nuevas licitaciones para Roca, Viedma, Choele Choel y Regina.

“En definitiva, serán 629 viviendas, casi todas las que ya tienen no objeción técnica de Nación”, dijo esta mañana la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.

Todas esas unidades fueron licitadas en el 2021, pero no prosperaron porque las ofertas no fueron aceptadas por el gobierno nacional o, directamente, las constructoras no realizaron propuestas ya que los costos oficiales eran muy inferiores a sus cotizaciones.

Con nuevas condiciones, el IPPV vuelve a convocar para sus construcciones aunque Pérez Raventos sigue siendo cautelosa, a pesar que reconoce cierta «expectativa» porque las constructoras están observando que la Nación está cumpliendo con los compromisos asumidos, como el pago del anticipo del 20 por ciento de la obra o los plazos de cancelación de la certificación.

La interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos sigue con «dudas» en la presentación de las empresas, pero tiene «expectativas» porque las constructoras están detectando que la Nación está cumpliendo en otras provincias con los plazos comprometidos. Foto. Pablo Leguizamon

El 7 de julio, el IPPV preveía la apertura de ofertas para 287 unidades en Cipolletti, repartidas en 10 licitaciones: 14, 52, 36, 27, 35, 12, 18, 46, 25 y 22 casas. Frente al pedido de las constructoras, el instituto -según su resolución 798- aludió que existe una «dispersión y falta de precios entre fabricantes y proveedores». Las empresas explican que frente a esta situación se «hace imposible cotizar las obras» y el instituto concluye en la prorroga por «razones operativas».

La fecha de las aperturas se trasladó para el 29 de julio. Esta mañana, Pérez Raventos confirmó que esa tanda incorporará ahora a parte de los planes de viviendas de Choele Choele, Regina, Viedma y Roca, procurando hacerlo en la misma fecha o en el inicio de agosto.

Explicó que el IPPV está trabajando “en el desafío de juntarlas” y así sumarían “sumar 629” unidades por licitar, que significa casi la totalidad de las unidades actualmente con la no objeción de Nación.

Tras el fracaso de las licitaciones del año pasado, Nación y Provincia modificaron condiciones, en especial, el “sistema constructivos”, adelanto financiero a las empresas y la incorporación en la misma obra de las infraestructura de los barrios, financiada por el IPPV.

Pérez Raventos reconoció seguir “teniendo dudas” si esto va alcanzar a las constructoras para participar aunque se sostuvo en «una mirada positiva y con expectativa», esperando que «las empresas afinen los números» y, además, porque advierten que Nación está cumpliendo en otras provincias con lo prometido, como los plazos de cancelación de los certificados y el adelanto financiero.

Contó, por caso, que en Cipolletti se vendieron inicialmente pliegos para las diez licitaciones, valorando también el resultado de conformar grupos menores de viviendas para permitir la participación de empresas más chicas.

Vale recordar que estas viviendas pertenecen a las 1.326 unidades del plan federal Casa Propia, que fueron anunciadas en enero del 2021 por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y la gobernadora Arabela Carreras.

Ninguna se puso en ejecución. Las licitaciones realizadas se frustraron porque las cotizaciones de las empresas estuvieron muy por encima de los valores oficiales.

El año pasado, se realizaron 10 licitaciones para construir 594 en Cipolletti, Roca, Viedma y Choele Choel. Esos procesos fracasaron porque Nación no avaló a ninguna de las ofertas presentadas y en algunas licitaciones, directamente, no tuvieron propuestas porque las empresas entendieron que los montos estatales eran demasiados bajos.