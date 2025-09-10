Rolando Figueroa espera la convocatoria al diálogo de Javier Milei

«El diálogo siempre tiene que estar presente», dijo el gobernador Rolando Figueroa cuando fue consultado este miércoles si asistirá a una convocatoria para los gobernadores de la mesa política del gobierno de LLA, lanzada tras el resultado electoral adverso del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Figueroa aclaró que aún no hubo convocatoria.

«Hoy fue desingado nuevo ministro del Interior Lisando (Catalán) y seguramente en los próximos días se va a convocar a una mesa de diálogo. Es importante que tengamos diálogo siempre con la firmeza de que tenemos un rumbo, un modelo que hemos construido que dista mucho de las percepciones de la mirada que tienen desde Buenos Aires»; respondió el gobernador.

El mandatario recalcó que «las peleas de unos de otros» no son «el ombligo de la Argentina». Evaluó que las disputas capitalinas «son los egos de algunos que se pelean y en el interior profundo, tenemos que seguir trabajando para que le brinden soluciones a la gente, porque los neuquinos tenemos que defender una forma de vida, un modelo y es sin duda, la neuquinidad»:

Consultado si acudirá ante el llamado, el mandatario respondió que «el diálogo siempre es importante, que se convoque a todos los gobernadores, no solo a algunos, aunque sea un opositor, es importante sentarse», opinó. «En Neuquén hemos construido un método de gobernanza ni bien asumimos» que pudo confiormar «una amplia mayoría de consensos» de jefes comunales, incluido el intendente de Cutral co que no integra la Neuquinidad, Ramón Rioseco.

Respecto a la reunión programada los próximos dias entre gobernadores opositores para conformar un polo opositor de poder, Figueroa consideró que no era el momento de esta alianza. «Son tiempos en los cuales tenemos que gobernar, concentrarnos para los que nos ha elegido nuestra gente. Es una cuestión de enfoque y prioridades», sostuvo.

«Siempre hay reuniones con gobernadores, de colaborarnos con la gobernanza que cada uno tiene que tener, para otras cosas hay mucho tiempo. Hay que potenciar el trabajo con otras provincias», dijo.