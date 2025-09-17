Rolando Figueroa pidió exportar «gas y petróleo con menos emisiones» desde los puertos patagónicos

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este miércoles el evento Vaca Muerta Net Zero en Cutral Co y planteó la necesidad de trabajar para que el gas y el petróleo de Neuquén puedan salir por puertos patagónicos “con menos emisiones”, como un sello distintivo de la región hacia los mercados del mundo.

“Nuestro gas y nuestro petróleo tienen que salir de acá con menos emisiones”, aseveró. “Si trabajamos para reducir las emisiones, salir desde un puerto patagónico con una certificación ambiental diferenciada es muy importante para prolongar las fronteras de producción que tenemos”, sostuvo.

La jornada se realizó en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco” con la participación de autoridades provinciales, referentes de las operadoras, especialistas y empresarios, quienes expusieron sobre los principales avances en políticas públicas, planes de acción del sector hidrocarburífero y avances tecnológicos hacia una producción “más eficiente, competitiva y sostenible”.

“Si hay algo que tenemos muy en claro en la provincia de Neuquén es que de ninguna manera vamos a dejar pasar esta oportunidad y de ninguna manera vamos a generarle pasivos a las futuras generaciones”, dijo Figueroa durante el acto y aseguró: “A las futuras generaciones les vamos a dejar activos, a partir de la monetización de nuestro subsuelo”.

Además, el gobernador consideró que las empresas, dentro de sus estructuras de costos, “van a tener que comenzar a considerar puntualmente el cuidado del ambiente”. “Nos falta un capítulo importante para esta sustentabilidad social y para que la industria sea exitosa, que sin lugar a dudas es el cuidado de la tierra”, puntualizó.

“Estamos midiendo el tratamiento de los pozos abandonados y las emisiones de gases, y antes no se medía”, comentó.

“No es que hacemos algo de forma apresurada. Planificamos de qué manera establecer los controles y otorgamos un plazo para poder llegar a ese sitial óptimo”, afirmó y valoró para eso la creación de la subsecretaría de Cambio Climático dentro del gabinete provincial.

Vaca Muerta Net Zero tuvo su primera edición en 2024 y la provincia pidió allí a las empresas sus planes de descarbonización. En abril de este año, durante la Cumbre de Carbono de las Américas, el evento recibió el Climate Positive Award 2024 de parte de la organización Green Cross.