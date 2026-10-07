San Martín de los Andes recibirá $350 millones para limpiar los arroyos y prevenir desbordes

El aporte fue gestionado por el municipio y ejecutado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Foto: archivo Emiliano Ortiz.

San Martín de los Andes recibirá un aporte no reintegrable de $350 millones de la Provincia para limpiar los arroyos que presentan tramos con alto grado de obstrucción. El operativo buscará prevenir desbordes por las lluvias intensas asociadas al fenómeno «El Niño».

Carlos Saloniti, intendente de la localidad, detalló a Diario RÍO NEGRO cuáles serán los cauces que se intervendrán, qué trabajos se realizarán y cuándo comenzarán las tareas.

«Van a seguir las lluvias y queremos prepararnos», dijo Saloniti

El aporte fue gestionado por el municipio y ejecutado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia.

«Junto con Recursos Hídricos siempre trabajamos la limpieza de los de los cauces de los arroyos en San Martín de los Andes«, explicó Saloniti y agregó que cada dos años se realiza el operativo.

Sin embargo, remarcó: «En este caso puntual, con el efecto de ‘El Niño’, cómo están las precipitaciones y cómo van a seguir hasta diciembre inclusive, se materializó la firma de convenio. Fue hace 2 semanas y hace 2 días salió el decreto del gobernador«.

El jefe comunal señaló que históricamente la época de precipitaciones constantes solía finalizar a fines de julio, con lluvias más esporádicas durante agosto y septiembre.

«Estamos en octubre y sigue lloviendo todavía. Por eso es vital el aporte para poder afrontar esta situación. Sabemos que van a seguir las lluvias y queremos prepararnos para todo lo que va a venir«, expresó.

Precisó: «Vamos a intervenir los ocho puentes que tenemos en la ciudad, en el arroyo Calbuco, en el Maipú, en el Pocahullo, en el decantador que tenemos en el Oasis y por supuesto en la zona donde está el nuevo hospital«.

El aporte de la Provincia permitirá sumar maquinaria especializada necesaria para intervenir sectores donde los equipos municipales no alcanzan. Los trabajos contemplan el retiro de sauces, vegetación y tierra para mejorar la circulación del agua.

«Ya hoy mismo los equipos están viendo determinados lugares específicos para chequear algunas cuestiones más. Nuestra idea es poder empezar con el procedimiento administrativo como corresponde y en brevísimo tiempo arrancar con las intervenciones».