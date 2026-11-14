Chubut: los días de las reconciliaciones, los cambios y un bloque de 18 diputados

Optó por el camino más corto. Por un atajo que lo lleve a recomponer relaciones que pueden resultarle clave en sus intenciones de repetir el mandato. El gobernador de Chubut Ignacio Torres dio una vuelta de campana y convirtió al intendente de Rawson Damián Biss en una especie de espejo donde otros puedan mirarse. En poco más de diez días pasó del odio al amor con el jefe comunal. Y de paso recompuso relaciones también con el sector pesquero más importante de la provincia haciendo cambios en el gabinete y enviando proyectos a la Legislatura para darle a Rawson y Camarones (una localidad de la provincia) la administración de sus puertos.

Pero no fue todo: logró conformar un “interbloque” de 18 diputados que le aseguran hasta una mayoría especial. Es que, con el correr del tiempo y por sus públicas diferencias tanto con Biss como con los empresarios de la pesca, el bloque mayoritario se había resquebrajado posibilitando la creación de mini bloques que le quitaron algo de todo el poder que desde el inicio de su mandato tuvo en la Legislatura de la provincia.

La semana que pasó mostró a un gobernador que interpretó que muchos de sus aliados no estaban de acuerdo con una posible alianza con los libertarios (al menos por ahora) y que la única manera de volver a tener fuerza en las urnas era regresar a las fuentes. Después de decirse de todo durante varios días, Torres y Biss pasearon juntos por Rawson recorriendo obras y haciendo anuncios. Biss representa la otra mitad del radicalismo que le falta a Torres para revivir la alianza que lo llevó a la gobernación en 2023.

La interna pasada que consagró la nueva conducción del radicalismo de la provincia abrió una herida que no cicatrizó y disponía una ruptura con parte de una dirigencia que fue clave para llevarlo al sillón más codiciado de la provincia. Biss había dicho hace apenas unos días que el gobierno provincial lo raleaba, que no le mandaba los fondos que necesitaba y que atendía mejor a otros municipios. “A mi no me van a condicionar de ninguna forma”, dijo el jefe comunal. A los diez minutos Torres salió con los tapones de punta y enumeró las obras que la provincia le estaba financiando a Rawson.

Las cosas llegaron a un punto que pareció sin retorno cuando Biss les quitó a los funcionarios provinciales el privilegio de estacionar sus autos oficiales o particulares sin pagar. Mandó a pintar los cordones cuneta y a sus funcionarios a decir que “eso era parte de un plan de obras”. Así lo informó diario RÍO NEGRO la semana pasada. Aunque pudo considerarse como un hecho menor, fue un gesto de enfrentamiento sin retorno. Torres tomó nota y llamó al intendente. Hablaron un rato. Dijeron hacia afuera que iban a privilegiar “lo institucional por sobre cualquier diferencia política”. Estaban reconociendo que empezaban a caminar por veredas separadas.

Así lo habían entendido las partes. Y entonces llegó una reconciliación que algunos esperaban, aunque no tan rápido. Estos días los vieron caminando por obras de Rawson, recogiendo los cascotes que uno le había tirado al otro. “También hablaron del futuro”, dijeron fuentes del municipio a este medio. Ahora, por los corredores donde se rumorean los más diversos entretelones de la política, dicen que habrá una próxima reunión entre ambos donde podrían avanzar en “acuerdos” para el 2027.

No fue un dato menor lo que ocurrió estos días. Biss fue clave en 2023 para armar el fenecido Juntos por el Cambio y cerrar con Torres una alianza que los hizo poderosos a los dos. Uno fue elegido gobernador y el otro, reelecto como intendente. Biss no puede ir por otro mandato y por eso busca donde refugiar sus intenciones claras de seguir en política. Torres percibió un descontento interno y decidió “volver a las fuentes”. Los planetas se alinearon y los diputados provinciales también. Aunque la conformación de un interbloque no significa que los que se fueron del oficialismo regresen para siempre sí dejaron en claro que estarán juntos “cuando los intereses de la provincia estén por delante”.

Esta narrativa de la sucesión de hechos y gestos despeja un poco el panorama. Porque además hay un dato que no puede soslayarse: en los cambios de gabinete que anunció, Torres corrió a un libertario de la estratégica secretaría de Pesca lo que le abrió la puerta para las primeras reconciliaciones.

El funcionario desplazado se llama Diego Brandán y está desde el inicio de la gestión en el gabinete de Torres. Fue candidato a intendente de Rawson por La Libertad Avanza en 2023 pero no pudo con Biss. De todas maneras, no se quedará de a pie. De contar langostinos pasó a contar ladrillos porque el gobernador lo nombró titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Quedó adentro, por las dudas.

Está claro que la política es el arte de lo posible. Y de lo imposible también.