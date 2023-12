¿Todos los jóvenes votaron a Javier Milei? Enojo, rebeldía, algo distinto: así opinaron en Neuquén

Varios sondeos realizados antes de las PASO y las elecciones generales posicionaron al ahora presidente electo, Javier Milei, como el candidato preferido en la juventud. El libertario utilizó las redes sociales como herramienta clave para llegar a estos sectores, algo que contribuyó a que resultara elegido en el balotaje como y pueda asumir este 10 de diciembre el máximo cargo de la Nación. En Neuquén, la juventud también fue parte del proceso que le dio al libertario un desempeño ganador en las tres instancias electorales. En esta nota te contamos qué opinan.

El rechazo a la clase política y a las figuras centrales de los principales partidos pero, sobre todo, la idea de que la política tradicional «no sirve para nada» fueron los principales comentarios de las encuestas conocidas. También se hizo fuerte la oposición al cobro de impuestos y al aporte de las grandes fortunas.

Una estudio realizado por un equipo de docentes e investigdores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Córdoba junto a otras instituciones tuvo como principales conclusiones que las personas que apoyan al candidato liberal libertario lo hacen por diferentes razones: «por disconformidad con el resto de los partidos», porque están «hartas de la política y el Estado», «para acabar con la casta política», o porque «acuerdan con las ideas que defiende esa fuerza». Ahora bien, veamos qué dicen los jóvenes en Neuquén.

Desde la agrupación Jóvenes por la Memoria de Neuquén, Malena y Rocío aseguraron a Diario RÍO NEGRO que, en las distintas actividades organizadas por ellos en las escuelas, «los jóvenes tenían un fuerte rechazo a las ideas libertarias«.

«Entendemos que hay jóvenes que son anti-kirchneristas y que no les quedó opción. También había mucho voto enojo en la juventud que estudia y trabaja y aun así no llega a fin de mes. Ese tipo de personas se negaban a votar a alguien que ocupaba el puesto de ministro de Economía (Sergio Massa)», evaluaron.

«Estuvimos realizando distintas actividades en las escuelas y notábamos un fuerte rechazo principalmente en las propuestas que se relacionaban con Javier Milei. La preocupación de los jóvenes estaba en la privatización de la educación, no se mostraban en contra, pero si marcaban su defensa para que siga siendo pública«, explicaron Malena y Rocío.

En nombre de la organización, ambas dejaron en claro que la juventud es un ser revolucionario y que respetan cualquier posición política. «Entendemos que son seres revolucionarios y que más allá de que elijan apoyar a Milei hay valores que no se pierden, confiamos en que los jóvenes no olvidarán los acontecimientos horrorosos que vivimos como pueblo argentino«, remarcaron.

Javier Milei en sus discursos previos a las elecciones, mencionó que los desaparecidos no fueron 30 mil sino ocho mil. En relación con esto, las jóvenes manifestaron que «no es relevante que los libertarios tengan discursos negacionistas con este tipo de acontecimiento, Milei vino a imponer la personalidad de rebeldía y fue eso lo que lo hizo triunfar«, remarcaron desde la organización Jóvenes por la Memoria.

El monumento a San Martín fue epicentro de festejos el día del balotaje. Foto: archivo Matías Subat.

Por otro lado, Diego Morrison, de 23 años, se definió como militante de La Libertad Avanza en Neuquén donde son alrededor de 60 jóvenes quienes lo acompañan. En diálogo con Diario RÍO NEGRO y representación de la juventud que acompaña al partido político, Diego aseguró que «los jóvenes que eligieron a Javier Milei lo hicieron pensando en que todos los partidos políticos que pasaron por nuestra nación fracasaron».

«Yo veo que la juventud de hoy, al momento de las elecciones, observó a sus padres y vio todo lo que tienen que trabajar y esforzarse para poder llegar a fin de mes o ni siquiera eso. Nuestros padres defendieron políticos que nos hicieron cada vez más pobres y nosotros decidimos ir por algo nuevo«, explicó Diego.

«Todos los días levantarse y ver que sube el dólar, que el índice de pobreza es más alto, que la inflación era todos los meses un poco más, nos hizo darle la oportunidad a un personaje nuevo que trae un modelo de gobierno totalmente distinto«, resaltó.

El joven es estudiante de la universidad pública y no le teme a la privatización. «Eso de los vouchers es algo que no va a ser a corto plazo, Milei explicó que, para llegar a eso, la Argentina tiene que hacer un largo camino y por ahí eso confunde. No me siento para nada perjudicado, sé que es algo que nos va a beneficiar», manifestó.

En relación con los dichos de Milei respecto al cambio climático y la cantidad de desaparecidos en la dictadura, Diego señaló que, si bien no comparte ese discurso, elige apoyarlo igual. «No estoy de acuerdo con esas cosas que dijo, pero si tengo que identificarme con un político sigue siendo con él«.

«El tema del recorte de presupuestos, es algo que tampoco se implementará en el corto plazo. Creo que todos entendemos que el año que viene seguirá siendo un año duro, pero vamos a seguir trabajando como jóvenes en todo lo que esté a nuestro alcance«, concluyó Diego.

¿Todos los jóvenes votaron a Milei?: Las redes sociales como herramienta de campaña

Javier Milei aprovechó sus redes sociales, principalmente TikTok, para atraer a la juventud y adquirir relevancia. Desde la agrupación Jóvenes por la Memoria, admitieron que el presidente electo hizo un buen uso de estas herramientas, pero que, de todos modos, esa estrategia no fue la que lo hizo triunfar.

«Hizo un muy buen uso de redes sociales y creemos que cumplió con lo que quiso que era llegar a los más jóvenes. De todas maneras, el triunfo lo obtuvo porque hubo mucho voto enojo«, remarcaron.

Desde la organización entienden que Milei, «llegó a los jóvenes a través de su personalidad y rebeldía. El hecho de proponer y decir cosas que casi ningún político decía hizo que sea un personaje relevante».

Por otro lado, Diego aseguró que el pilar fundamental de la campaña de Milei sí fueron las redes sociales. «Él hizo un uso muy estratégico de las redes sociales y eso lo favoreció para bien porque supo llegar a la juventud de otra manera», explicó.

«Gran parte de su campaña se basó en redes sociales, fue el único candidato que trató de llegar a la juventud de una manera estratégica y le salió muy bien. Después muchos quisieron imitarlo, pero el primero en intentarlo fue él y creo que eso también se valoró», concluyó el referente de la Libertad Avanza Diego Morrison.