Sin encuentros bilaterales y con una reunión con el líder de VOX: la agenda de Javier Milei en España

Javier Milei viajará a España para participar de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente Javier Milei viajará a España para participar de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno. Durante su estadía en Madrid, tiene previsto un encuentro con Santiago Abascal, titular del partido español VOX. La agenda oficial no contempla reuniones bilaterales con otros mandatarios.

Según el cronograma difundido por el Gobierno nacional, el mandatario partirá este martes 3 de noviembre a las 23, hora argentina, rumbo a España, acompañado por su comitiva.

El miércoles 4 realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. A las 9 está prevista la partida del vuelo hacia Madrid, mientras que el arribo a la capital española se estima para las 13.

La actividad política más destacada de esa jornada será el encuentro con Santiago Abascal, presidente de VOX, programado para las 18.30 (hora argentina).

Javier Milei participará de una cumbre de mandatarios en España

El jueves 5 de noviembre, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para las 5 de la mañana (hora argentina), en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez finalizada su participación, el Presidente emprenderá el regreso al país. La partida del vuelo ARG-01 está programada para las 17, con una nueva escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria a las 20 (hora local de Canarias).

Finalmente, el arribo a la Argentina está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

De esta manera, la visita presidencial tendrá una agenda acotada, centrada en la participación en la cumbre internacional y el encuentro político con el referente de la derecha española, sin reuniones bilaterales confirmadas con otros jefes de Estado.

«No se gobierna desde Buenos Aires»: el dardo de Pedro Sánchez a Javier Milei previo a su nuevo viaje

El presidente, Pedro Sánchez, azuzó las diferencias existentes entre ellos al afirmar que su país “no se gobierna desde Buenos Aires”, lo que hace prever otra convivencia marcada por enfrentamientos verbales.

A 10 días de su última y polémica visita a la península ibérica, el primer mandatario argentino vuelve para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el miércoles y el jueves en Madrid.

Al hablar este lunes en un foro económico en Barcelona, Sánchez volvió a apuntarle a Milei: “España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, por supuesto no desde Moscú o Buenos Aires”.

La relación entre ambos siempre estuvo enmarcada por un rechazo mutuo y ahora la verborragia dialéctica de ambos amenaza con dominar una cumbre que reunirá a más de 20 jefes de Estado.

Esta será la octava visita del jefe de Estado argentino a España desde que asumió el mandato en diciembre de 2023.

El encuentro reúne a las principales autoridades de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana, y su objetivo es estrechar lazos y debatir sobre una agenda común.

En esta ocasión, el viaje de Milei tenía dos focos de interés: un probable cruce con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y una reunión con el rey Felipe VI.

En las últimas horas se confirmó que “Lula” da Silva no viajará a España por temas de agenda y será representado por su canciller Mauro Vieira. Ahora este encuentro podría producirse el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay, cuando se realice una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

En relación con una reunión bilateral con el Rey Felipe VI, por el momento la Casa Real no la tiene en agenda. Solo se cruzarían en las reuniones generales.