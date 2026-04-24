¿Dónde se aplica el adicional salarial para empleadas domésticas en la Patagonia en mayo 2026?

Mucho más que el básico: el adicional que eleva el salario de las empleadas domésticas.-

El ecosistema laboral del sur argentino cuenta con una protección salarial específica que busca compensar el costo de vida regional. Para las empleadas domésticas, el adicional por zona desfavorable no es un beneficio opcional, sino un derecho consagrado que representa un incremento del 30% sobre los salarios mínimos fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

En este contexto de mayo 2026, donde las paritarias nacionales han entrado en una meseta nominal, la correcta aplicación del adicional por zona desfavorable se convierte en la herramienta principal para sostener el poder adquisitivo de las empleadas domésticas en la Patagonia.

Entender su cálculo es vital para los empleadores de Río Negro y Neuquén, quienes deben reflejar este plus en el portal de ARCA para garantizar la transparencia de la relación laboral y evitar deudas por liquidaciones insuficientes.

Empleadas domésticas mayo 2026: ¿dónde es obligatorio pagar el adicional por zona desfavorable?

La normativa argentina es taxativa respecto al alcance geográfico de este beneficio. El adicional por zona desfavorable debe abonarse a todo el personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Este plus del 30% se calcula directamente sobre el sueldo básico de cada categoría. Por ejemplo, si una empleada de tareas generales con retiro tiene un básico nacional de $410.773,52, el adicional por zona desfavorable le suma $123.232,05 extras, llevando su remuneración bruta por encima de los $534.000 antes de sumar otros ítems como la antigüedad.

Omitir este pago en las provincias mencionadas constituye una falta grave que invalida la eficacia del recibo de sueldo ante una eventual inspección o reclamo judicial.

Empleadas domésticas: impacto del adicional por zona desfavorable en el salario de mayo 2026

Dado que en mayo 2026 se mantienen los valores salariales de marzo, el adicional por zona desfavorable se vuelve el componente más dinámico del recibo.

Al aplicarse sobre el salario de las empleadas domésticas, este plus también influye en otros cálculos derivados, como las horas extras y el aguinaldo.

💡 Calculadora patagónica para empleadas domésticas: mayo 2026

Así queda el valor de la hora en la Patagonia sumando el adicional por zona desfavorable:

Hora con retiro (Cat. 5) : $3.348,37 (Básico) + $1.004,51 (Zona) = $4.352,88 total.

: $3.348,37 (Básico) + $1.004,51 (Zona) = $4.352,88 total. Hora sin retiro (Cat. 5): $3.599,86 (Básico) + $1.079,95 (Zona) = $4.679,81 total.

Es importante recordar que el adicional por zona desfavorable se suma al 1% de antigüedad por cada año de servicio. En el portal de ARCA, el empleador debe verificar que el domicilio de prestación de servicios esté correctamente declarado en una de las provincias patagónicas para que el sistema facilite la liquidación de este rubro.

El cumplimiento de este plus no solo es una obligación legal, sino un reconocimiento a la realidad económica de quienes sostienen el funcionamiento de los hogares en el sur del país.