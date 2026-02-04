Un proyecto busca ponerle fin de las salidas transitorias y la libertad anticipada para delitos graves en Río Negro

En la Legislatura rionegrina presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley S 3008, que regula la ejecución penal en la provincia. Los legisladores rionegrinos Lucas Pica y Facundo López presentaron el proyecto con el objetivo de eliminar las salidas transitorias y la libertad anticipada para personas condenadas por delitos graves.

De prosperar la iniciativa, quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos deberán cumplir la totalidad de su condena sin acceder a beneficios carcelarios, priorizando la gravedad del hecho y el rol de la víctima dentro del proceso penal.

Fin de la salidas transitorias y libertad anticipada para delitos graves en Río Negro

El proyecto propone restringir expresamente las salidas transitorias y la libertad condicional a condenados por delitos considerados de máxima gravedad. En ese sentido, el articulado incorpora un listado taxativo —contenido en el artículo 47— que incluye, entre otros:

Homicidio simple y agravado (artículos 79 y 80 del Código Penal).

(artículos 79 y 80 del Código Penal). Delitos contra la integridad sexual , en sus formas más graves (artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 130 y 167 del Código Penal).

, en sus formas más graves (artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 130 y 167 del Código Penal). Robo agravado (artículo 166).

(artículo 166). Homicidio en ocasión de robo (artículo 165).

(artículo 165). Tortura seguida de muerte (artículo 144).

(artículo 144). Secuestro extorsivo con resultado muerte (artículo 170).

Los autores de la iniciativa señalaron que la propuesta sigue el camino iniciado por Mendoza en 2012 y por el Congreso Nacional en 2017, con la sanción de la Ley Nacional Nº 27.375, que limitó los beneficios penitenciarios para delitos graves en todo el país.

En ese marco, recordaron además que la Cámara Federal de Casación Penal, mediante el Acuerdo Nº 7/2025 – Plenario Nº 16, dictado el 8 de abril de 2025 en la causa “Tobar Coca, Néstor s/ inaplicabilidad de ley”, ratificó la constitucionalidad del sistema que restringe salidas transitorias y libertad condicional para determinados delitos graves.

Desde el oficialismo provincial destacaron que la iniciativa se enmarca en una serie de reformas impulsadas durante la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, como la ley de reiterancia, destinada a poner fin a la llamada “puerta giratoria”, y la ley de doble condena, que permite mantener detenidos a quienes tengan sentencia confirmada en segunda instancia, aun cuando recurran a la Corte Suprema.

Al fundamentar el proyecto, el legislador Lucas Pica afirmó que “ya no puede haber contemplaciones. Quien comete un delito grave no puede salir antes por el simple paso del tiempo. Si estamos del lado de la víctima, no podemos permitir esto. En Río Negro ya no queremos ver más casos de personas con salidas transitorias que vuelven a delinquir”.

Por su parte, Pica y López coincidieron en que la reforma apunta a reforzar el rol de la víctima y a dejar atrás un modelo que, según sostienen, priorizó al delincuente por sobre la seguridad de la sociedad.

“Quienes cumplan condena por delitos graves no podrán salir como si nada antes. Se acabaron las salidas transitorias y la libertad anticipada para estos casos. Quien comete un delito grave deberá cumplir la totalidad de la condena”, concluyeron.