Semana clave en el Congreso: arranca el debate por el Presupuesto 2027, mientras la oposición va contra el DNU de Milei

El tablero legislativo ingresa en una etapa de definiciones cruciales. Este martes 13 de octubre, a partir de las 12:00, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dará inicio formal al debate del proyecto de Presupuesto 2027. La presentación estará a cargo del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, quien, consolidando una modalidad de la era Milei, asumirá el rol de expositor principal en lugar del titular de la cartera económica.

La urgencia del oficialismo está marcada por el calendario. La Libertad Avanza aspira a conseguir el dictamen de comisión antes de la visita del papa León XIV, prevista para principios de noviembre. Sin embargo, en las filas libertarias admiten que los tiempos están ajustados. El cronograma, que será detallado por el presidente de la comisión, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, contempla reuniones los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. En este sentido, según precisó El Parlamentario, la hoja de ruta tentativa fija el miércoles 28 de octubre para la firma del dictamen, postergando el debate en el recinto para los primeros días de noviembre.

Las proyecciones y los reclamos aliados

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de septiembre mantiene intacta la matriz de la gestión libertaria: equilibrio fiscal, reducción del peso del Estado y prioridad al superávit. El esquema macroeconómico prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para 2027 (tras una expansión estimada del 3% para este año) y una drástica desaceleración de la inflación, que se ubicaría en torno al 18% interanual a diciembre.

En el plano de las cuentas públicas, la iniciativa proyecta un resultado financiero positivo cercano a los $0,2 billones para la Administración Pública Nacional, mientras que el Sector Público Nacional no financiero alcanzaría un saldo favorable de aproximadamente $3,3 billones. El texto reafirma la continuidad en la reducción de los subsidios económicos, tanto en energía como en transporte.

De cara a este debate, el oficialismo ya comenzó a trazar puentes. Guberman y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Agustín Monteverde, mantuvieron un encuentro a puertas cerradas con los jefes de bloques aliados. Durante la reunión, calificada como «muy buena» por los participantes, surgieron inquietudes sobre los fondos destinados a las universidades, el mantenimiento de rutas nacionales y, muy especialmente, los recortes en el área de Discapacidad. Ante esto, Benegas Lynch aseguró que se detallarán con precisión todas las partidas correspondientes a ese último sector.

La ofensiva opositora contra el DNU 70 y el factor de la Ley de Tierras

En paralelo a las negociaciones presupuestarias, el oficialismo enfrenta una fuerte embestida por el DNU 70/23. Un conglomerado conformado por Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal mantiene en pie la convocatoria a una sesión especial para el jueves 15 de octubre, con el objetivo de anular el megadecreto e impulsar leyes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

El escenario para el quórum (129 presentes) sufrió un revés reciente tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con el voto de cuatro de sus cinco miembros, el máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU, devolviéndole vigencia a la Ley de Tierras y a las restricciones para la venta de terrenos rurales a extranjeros.

Esta medida interina, surgida de un amparo de la organización civil Árbol de Pie que ahora pasó al Juzgado Federal de Bariloche, funcionó como un salvavidas político para el Gobierno. Al reactivarse la Ley de Tierras, los gobernadores dialoguistas perdieron uno de los principales motivos para rechazar el decreto en su totalidad, alejando a sus diputados de la obligación de bajar al recinto. Según los cálculos opositores más optimistas —que incluyen a los misioneros de Hugo Passalacqua y a los catamarqueños de Raúl Jalil—, aún faltarían unos cinco legisladores para abrir la sesión.

Pese a la dificultad numérica, la oposición decidió no retroceder y buscará dejar expuestos a quienes se ausenten, en lo que el propio oficialismo denomina un «principio de revelación».

“Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso, el próximo jueves estaremos en la sesión especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”, manifestaron desde Unión por la Patria, bloque cuyos 92 escaños son el pilar de la jugada.

En sintonía, el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) enfatizó: “El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”. Por su parte, el cordobés Juan Brügge advirtió que «Argentina necesita certeza jurídica», vaticinando que la Ley de Tierras podría entrar en una maraña judicial similar a la de la Ley de Financiamiento Universitario. Brügge destacó además el voto en disidencia del juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien argumentó que el tribunal carecía de competencia para emitir un pronunciamiento en esta etapa procesal, postura leída en tribunales como un intento de diferenciarse de la inédita celeridad del fallo mayoritario.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman alertó sobre tácticas paralelas del Ejecutivo: “Mientras desvían la atención hacia la Ley de Tierras, el Gobierno intenta avanzar con la extranjerización mediante el programa de ‘Ciudadanía por inversión’”. Esta iniciativa permitiría a extranjeros adquirir la ciudadanía aportando US$ 350.000 al Tesoro Nacional o suscribiendo un título público de US$ 800.000, lo que según la oposición habilitaría la compra ilimitada de tierras por otra vía.

Ante este frente de tormenta, La Libertad Avanza analiza alternativas. Una opción en evaluación es incorporar la inviolabilidad de la propiedad privada —que ya cuenta con media sanción del Senado— en otro proyecto legislativo. Sin embargo, los sectores aliados ya le enviaron un mensaje directo a la Casa Rosada exigiendo soluciones focalizadas: «Si no, le van a voltear el DNU 70«. Desde el oficialismo redoblaron el desafío de cara al jueves: “Cada diputado tendrá que dar explicaciones en sus provincias de todos los beneficios que perderían” si las desregulaciones caen.

Qué pasa en la Cámara alta

El miércoles 14, Diputados empezará a tratar en comisión la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, y ese mismo día la Cámara alta debatirá el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

En el Senado, el tratado de patentes se debatirá a las 14 en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, según informó Noticias Argentinas. El oficialismo busca dictamen con la reserva que introdujo Diputados para proteger a los laboratorios nacionales, ante el riesgo de que las multinacionales patenten con mayor facilidad y se retrase la producción de genéricos. La sanción definitiva podría llegar en una sesión prevista para el jueves 22.