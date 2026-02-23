Alberto Weretilneck priorizó la cordillera y estuvo en el cierre de la Fiesta Nacional del Lúpulo

El gobernador estuvo la noche del sábado en el escenario de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Foto gentileza municipio de Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck esquivó pasar por el Alto Valle este fin de semana –donde se realizó la Fiesta Nacional de la Manzana– y priorizó una agenda en la zona cordillerana con participación en el aniversario de Pilcaniyeu y en el acto oficial de la Fiesta Nacional del Lúpulo.

La agenda del gobernador marcó distancia con el peronismo concentrado en Roca el viernes en el acto oficial de inauguración de la Fiesta de la Manzana donde la intendenta María Emilia Soria hizo un reclamo expreso a la provincia por el precio diferencial de la electricidad.

En Roca estuvo todo el arco peronista desde los senadores Martín Soria y Ana Marks, pasando por legisladores de los dos bloques peronistas e intendentes, entre ellos el presidente del PJ, Sergio Hernández (jefe comunal de Lamarque).

Los representantes del gobierno provincial en la fiesta roquense fueron el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, y el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández.

Weretilneck optó por viajar el sábado a Pilcaniyeu, a más de 500 kilómetros de distancia de Roca, para participar al mediodía del acto oficial por los 105 años de la localidad de la Región Sur, próxima a la cordillera, que gobierno JSRN con Daniela Cornejo, tras incorporar a las filas oficialistas al peronista Néstor Ayuelef, padrino político de la jefa comunal.

En Pilcaniyeu, el gobernador Weretilneck firmó convenios y realizó anuncios. Gentileza Gobierno

Estuvo acompañado, entre otros, por los ministros Patricia Campos y Alejandro Echarren; y los intendentes de Bariloche, Walter Cortés; El Bolsón, Bruno Pogliano; y Comallo, Raúl Hermosilla.

Como es habitual en los aniversarios, el gobernador cortó cintas e hizo anuncios. En este caso inauguró el playón del polideportivo municipal, el Vagón Turístico y el nuevo espacio del Mercado Artesanal de Río Negro. Además firmó un acta compromiso para construir ocho viviendas; ampliar la red de gas que beneficiará a 45 familias y rubricó el convenio para la ampliación de la escuela 269.

Por la tarde llegó a El Bolsón, donde al caer la tarde participó del acto inaugural de la Fiesta Nacional del Lúpulo, que se realizó dos días más tarde de su inicio porque el evento estuvo en marcha desde el jueves. Allí compartió el escenario con el intendente Bruno Pogliano (JSRN) y algunos ministros que lo acompañaron.

La Provincia apostó a la fiesta cordillerana con presencia institucional del Mercado Artesanal y la Agencia de Turismo de Río Negro. Además el canal estatal transmitió en vivo las cuatro noches.

“La Fiesta del Lúpulo es producción, es trabajo y es comunidad. Cuando acompañamos a nuestros productores y generamos condiciones para que crezcan, lo que crece es Río Negro”, destacó Weretilneck en El Bolsón.