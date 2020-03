Nación convoca a las petroleras por la crisis del Brent

La marcada caída del precio del petróleo Brent, de referencia para el mercado argentino, llevó a que desde el gobierno nacional se convoque a las petroleras del país a un encuentro para analizar estrategias que permitan paliar la crisis.

La convocatoria se dio luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reuniera hoy con el titular de YPF, Guillermo Nielsen. Y según confiaron fuentes oficiales, el objetivo de la convocatoria es instrumentar mecanismos que permitan tanto proteger las fuentes de trabajo del sector, como así también que garanticen los niveles de producción.

Precisamente esos dos factores son los que la caída del precio del Brent pone en riesgo directo dado que al situarse por debajo del costo de los desarrollos nacionales, amenaza con llevar a un freno total en la actividad nacional y con ello a despidos masivos, si los valores internacionales se trasladan a la cotización local.

La cita con las empresas productoras no tiene aún fecha, pero trascendió que se intentará realizarla lo antes posible, y que desde Nación sería Kulfas quien encabezará el encuentro.

Si bien desde algunas empresas se planteó que el actual contexto es propio para la reinstauración de un barril criollo que funcione como un precio sostén para la producción nacional y aísle los desarrollos del país de los vaivenes internacionales, desde Nación se advirtió que están abiertos a todas las propuestas.

"No se habló aún de ninguna medida en particular y las empresas están haciendo diferentes planteos y todos van a ser estudiados", indicaron fuentes de Nación y agregaron que "lo que se buscará son mecanismos para que estas situaciones externas no impacten en el trabajo de los argentinos y en la producción".