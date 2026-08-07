Fundación YPF celebró 30 años de historia con una nueva edición del Encuentro Anual de Becarios

El encuentro tuvo su apertura en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gentileza.

En el marco de su 30° aniversario, Fundación YPF organizó el Encuentro Anual de Becarios, que reunió a cerca de 250 estudiantes de carreras relacionadas a la energía, provenientes de distintos puntos del país. El encuentro tuvo su apertura en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trató de la edición 13 del evento, donde los becarios recorrieron instalaciones estratégicas de YPF y sus empresas vinculadas, incluyendo los Centros de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz.

Como parte de las actividades también recorrieron el buque regasificador, ubicado en Escobar; la terminal de despacho de combustibles en el Puerto Dock Sud. Además, los estudiantes participaron de talleres para fortalecer habilidades transversales como innovación, comunicación y oratoria, y preparación para el mundo laboral.

Desde la petrolera de bandera se señaló que el objetivo fue conectar a los estudiantes con el mundo de la energía, ofreciéndoles la posibilidad de interactuar con profesionales de YPF, conocer de cerca la industria y enriquecer su formación a partir de experiencias reales.

Durante la apertura de la jornada, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la importancia de la fundación para la empresa, así como de los programas que se llevan a cabo para la formación de futuros profesionales.

En ese sentido, afirmó que «la Fundación YPF es un ejemplo para la Argentina por su continuidad y por los extraordinarios resultados que ha logrado a lo largo de los años. La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro».

«Desde YPF no buscamos que quienes participan de estos programas trabajen necesariamente en la compañía; nuestro objetivo es que puedan superarse en la vida y contribuir con su talento al desarrollo del país, formando los profesionales que necesita toda la industria», agregó.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, expresó: «Estamos orgullosos de formar a los estudiantes que van a ser los futuros profesionales de la industria y los protagonistas del desarrollo energético del país».

«Este es un momento muy especial para todos nosotros, porque celebramos 30 años de compromiso con la educación, acompañando a miles de estudiantes en su desarrollo académico y profesional, y contribuyendo al crecimiento de las comunidades donde YPF desarrolla sus operaciones», concluyó.

El alcance de Fundación YPF

La Fundación YPF fue fundada el 5 de agosto de 1996. Según YPF, lo que se buscó con esta medida fue impulsar el desarrollo energético del país a través de la educación, la formación de talento y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la energía.

Hasta la fecha, la Fundación YPF alcanzó de manera directa a más de 750.000 personas a través de programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, propuestas de divulgación científica, becas y aulas móviles. En ese marco, la compañía enumeró las actividades que realizó hasta el momento.

A su programa de becas universitarias ya se sumaron casi 4.000 estudiantes de distintas provincias del país. Promueve el ingreso, la permanencia y la graduación de carreras relacionadas al desarrollo energético.

La fundación también realiza actividades de divulgación científica como el Show de la Energía, la Sala de Escape, Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina, y visitas a la industria con su programa de Vocaciones. En total, cerca de 550.000 estudiantes de primaria y secundaria formaron parte de esas iniciativas.

En los cursos y programas de formación técnica y digital ya participaron más de 200.000 personas, de manera presencial y online. Incluyen disciplinas orientadas a la energía como la automatización y robótica, la instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos, e inteligencia artificial, entre otros.

Además, ya fueron distribuidos 200.000 publicaciones, kits educativos y equipamiento tecnológico en escuelas, centros de formación, universidades para acompañar los procesos pedagógicos y de capacitación.

Los programas de desarrollo alcanzaron 80 localidades de todo el país, donde se impulsaron estrategias de planificación para los municipios, planes de acción, asistencias técnicas y acciones solidarias, comunitarias, educativas y culturales.

Por último, la compañía destacó que la Fundación YPF, junto a las empresas operadoras y de servicios de la industria petrolera, impulsó y lideró la creación del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), un centro de capacitación único en la región.