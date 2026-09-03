Pensiones No Contributivas ANSES: montos y aumentos para septiembre 2026 revelados

El esquema previsional para septiembre 2026 quedó formalmente ratificado, con la publicación de los instrumentos legales que regulan los desembolsos de la seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las escalas definitivas para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, correspondientes a septiembre 2026.

A través de la Resolución 257/2026, el organismo previsional ANSES determinó un incremento por movilidad del 2,11%, fijando el nuevo piso de la jubilación mínima en $428.633,20.

En paralelo, mediante el Decreto 824/2026, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del refuerzo extraordinario de contingencia, conformando las liquidaciones integradas que comenzarán a impactar en las cuentas sueldo durante las próximas semanas en las entidades bancarias.

Septiembre 2026: montos ANSES para las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

La actualización mensual redefine los montos de las prestaciones asistenciales, que se encuentran indexadas legalmente al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según las planillas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los valores de cobro para las Pensiones No Contributivas y coberturas afines quedan fijados bajo el siguiente esquema:

PNC por Discapacidad y Vejez : al representar el 70% de la base contributiva mínima, el haber básico sube a $300.043,24. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto final bruto de bolsillo alcanza los $370.043,24. Como el refuerzo económico se mantiene sin variantes nominales desde marzo de 2024, el aumento real efectivo en mano es del 1,7%. (Cabe recordar que la línea por vejez no admite nuevas altas y deriva a la PUAM).

: al representar el 70% de la base contributiva mínima, el haber básico sube a $300.043,24. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto final bruto de bolsillo alcanza los $370.043,24. Como el refuerzo económico se mantiene sin variantes nominales desde marzo de 2024, el aumento real efectivo en mano es del 1,7%. (Cabe recordar que la línea por vejez no admite nuevas altas y deriva a la PUAM). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : esta prestación orientada a mayores de 65 años sin aportes equivale al 80% del haber mínimo, trepando su básico a $342.906,56, lo que consolida un total de $412.906,56 con el bono incluido (un avance real del 1,75%).

: esta prestación orientada a mayores de 65 años sin aportes equivale al 80% del haber mínimo, trepando su básico a $342.906,56, lo que consolida un total de $412.906,56 con el bono incluido (un avance real del 1,75%). PNC Madres de 7 Hijos: al equipararse por ley al 100% de la jubilación ordinaria mínima, la asignación mensual asciende a $428.633,20, alcanzando un ingreso total garantizado de $498.633,20 al integrar el plus de $70.000 (un alza efectiva del 1,81%).

Para los titulares radicados en las provincias de Río Negro y Neuquén, es indispensable contemplar que sobre estos haberes básicos se aplica la bonificación del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un adicional geográfico intangible que incrementa notablemente el disponible en los cajeros automáticos en comparación con las escalas generales del orden nacional.

Septiembre 2026: Tarjeta Alimentar y consulta de recibos en las Pensiones No Contributivas de ANSES

El operativo de asistencia económica, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, mantiene la convergencia automática con los programas de seguridad nutricional del Ministerio de Capital Humano.

Las beneficiarias de las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos, que tengan a su cargo menores de hasta 17 años o hijos con discapacidad (sin límite de edad), continuarán percibiendo los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

Este subsidio alimentario se acredita de forma directa, en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por cronograma.

Para verificar el desglose completo de la liquidación de septiembre 2026, corroborar la correcta aplicación del aumento del 2,11% y fiscalizar los descuentos obligatorios de la obra social, los titulares y apoderados pueden ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma web oficial o a la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES, donde los comprobantes digitales de pago se encuentran disponibles para su consulta y descarga sin costo.