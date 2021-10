Reclamo en el CPE por tres escuelas del Chañar sin clases por pérdidas de gas

Directivos de las escuelas de San Patricio del Chañar realizan en estos momentos una permanencia en el Consejo Provincial de Educación (CPE) en reclamo de una solución porque hay un colegio secundario y dos escuelas primarias de la localidad que por pérdidas de gas están sin clases.

"Hay tres escuelas con pérdidas de gas, cuando ya habían sido reparadas. Entonces la situación se hace insostenible. Los directivos ya no saben que hacer. Llegan todos los días y no saben con qué se van a encontrar", señaló María Rosa Leiva, secretaria general de ATEN Chañar.

Indicó que el CPEM N°31 el jueves de la semana pasada tuvo un principio de incendio en la caldera "y todavía no ha sido reparada".

También hay dos primarias con problemas edilicios. Leiva mencionó el caso de la escuela 342 donde "meses atrás explotó la caldera y se realizaron después las reparaciones en el establecimiento pero hoy nuevamente está con pérdida de gas". Además la escuela 273, que se entregó la obra a fines de agosto "pero nuevamente está con pérdidas de gas y el sábado se acercó un gasista matriculado de mantenimiento y constató que hay nueve pérdidas en el establecimiento".

Ante este panorama se acercaron al CPE para ser recibidos por alguna autoridad que atienda las demandas de las comunidades educativas.

"Esperabamos que nos recibiera Ruth Flutsch, vicepresidenta del consejo y no lo hizo. Pero nos vamos a quedar acá hasta que no se nos de una respuesta. Nos dicen que están ocupados y que recién nos pueden recibir la otra semana, entonces se ve que el riesgo que corren los alumnos y trabajadores de las escuelas del Chañar no es importante", sostuvo Leiva.

Y agregó: "Habilitan una escuela y a los días hay nuevamente una pérdida de gas. No se puede entender cómo controla Obras Públicas a las empresas que trabajan en las escuelas y hacen el mantenimiento"