Recurso para anular la venta de la costa del río Neuquén al barrio privado

La Defensoría del Pueblo presentó un recurso para que el intendente, Mariano Gaido, de marcha atrás con la venta de la calle de la costa del río Neuquén al barrio privado Rincón Club de Campo. Se trata de la calle que los vecinos reclaman desde hace años y sobre la que se esperaba el avance de la Avenida de la Costa. La comuna hizo un convenio para hacer un camino por el costado, sobre el terraplén, y vender la calle al country, que levanta un muro en el lugar.

La Defensoría presentó el recurso asegurando que la venta directa de 12.054,05 m2 de tierra al emprendimiento privado es inconstitucional. Por eso, piden que Gaido anule o declare inexistente la transacción. También reclaman que, como paso siguiente, se recuperen las tierras y se permita la circulación pública.

Desde la Defensoría, que dirige Ricardo Riva, afirman que hubo una serie de incumplimientos por parte del Municipio sobre el proyecto del Paseo Costero en el tramo en cuestión. Indicaron que "el texto explica que la venta de tierras al barrio privado no representa el acceso a derechos sociales ni ambientales de la comunidad, no se rige por los principios de desarrollo sustentable que exige el Plan Urbano Ambiental; no se trata de la consolidación de una política social de acceso al hábitat digno; no garantiza la libre circulación en momentos críticos para la asistencia o evacuación, ni se posiciona en términos beneficiosos al acervo municipal".

Riva calificó de "absurdo" el compromiso del barrio privado de garantizar el libre acceso porque las tierras no le pertenecen. También resaltó que no se han realizado la Evaluación de Impacto Ambiental ni las instancias de participación ciudadana, establecidas en la legislación local vigente, "entre las que se destacan la Unidad de Gestión Territorial “Parque Regional Bardas Norte” y la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas".