Adiós a las furiosas: Furia y Catalina ya no son amigas y la casa de Gran Hermano quedó dividida

«Las Furiosas» se habían convertido en el grupo más fuerte de esta edición de Gran Hermano. Comandadas por Juliana «Furia» Scaglione supieron manejar las votaciones y mantenerse fuertes en el juego durante un largo tiempo.

Luego de la salida Carla “Chula” De Stefano y el final de la amistad entre Furia y Agostina Spinelli solo quedaron dos «furiosas» unidas: Juliana Scaglione y Catalina Gorostidi. Sin embargo, debido a la amistad entre Furia y Walter «Alfa» Santiago Catalina se bajó definitivamente del grupo.

El jugador entró a la casa ya enemistado con Cata por un conflicto que tuvieron en el exterior y con el objetivo de separar a las «hermanitas». Esto afectó a Gorostidi, tanto así que rompió en llanto. Por su lado, Furia estaba contenta por el ingreso del participante.

Alfa hizo varios comentarios en contra de la pediatra y su amiga no al defendió ni se alejó de él, algo que se notó tanto dentro como fuera de la casa.

«Mi manera ser acá con él no va a cambiar y la mía con vos tampoco. Si no queres ser más mi amiga estas en todo tu derecho, pero yo estoy jugando, necesito estar en armonía» le dijo Juliana a Catalina sobre su vínculo con el participante.

Se terminó la amistad oficialmente: ¿Quién quedará en placa la próxima semana?

Ahora, la doble de riesgo decidió no dormir más en la habitación de las chicas y la mayoría de los hermanitos tomaron partido por Catalina. «Cata se armó un grupo de damas ahí adentro (…) me aburre mucho estar en un grupo de minas, no es lo mismo que antes, hay mucha envidia» le contó Juliana a Emmanuel, quién cada vez se vuelve más cercano a ella.

FURIA DISTANCIADA DE CATA: "Cata se armó un grupo de damas ahí adentro (…) me aburre mucho estar en un grupo de minas, no es lo mismo que antes, hay mucha envidia"#GranHermano pic.twitter.com/0CDSBo0DJc — TRONK (@TronkOficial) March 29, 2024

Aunque «El Alfa» haya abandonado la casa el conflicto parece lejos de terminar. La gota que parece haber rebalsado el vaso es que Juliana no fue a saludar y felicitar a su amiga luego de que ella haya tenido el beneficio de una cena con su papá.

Así, la mayoría de los hermanitos quedaron del lado de Catalina, siendo Emmanuel el único al lado de Furia. Por ello, la pediatra les propuso a sus compañeros ir en contra de los dos jugadores. «Ella no es lo que parece, Juliana al 9009 la semana que viene, chau haganla mierd*» le pidió la participante a las cámaras.

CATALINA Y SU MENSAJE A LOS FURIOSOS

"Ustedes saben y ven todo, yo nunca hice nada, el problema en cuestión es ella que no es lo que parece (…) yo entré jugando totalmente limpio y mirá como me la dieron, la semana que viene JULIANA AL 9009"#GranHermano pic.twitter.com/mR8XbRNhTZ — TRONK (@TronkOficial) March 29, 2024

«Catalina al 9009 ¿Que le pasa con Alfa?» expresó Scaglione a las cámaras con Emmanuel a su lado. Sin embargo, las jugadoras aún no se han enfrentado cara a cara.