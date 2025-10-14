Adiós al árbol de Navidad tradicional: la tendencia que comienza a imponerse en Europa 

A un poco más de dos meses de la llegada de la Navidad, comienza a verse una tendencia que promete poner fin al árbol tal y como se lo conoce. Esta se ha impuesto en Europa y ha logrado conservarse por factores como la sostenibilidad y la durabilidad.

Durante décadas, el árbol de Navidad ha sido un elemento imprescindible en la fiesta y lo cierto es que esto no cambiará, pero tampoco hay que negar la tendencia hacia los ejemplares de madera.

El árbol de madera, la tendencia que se impone en Navidad

Según los interioristas, esta tendencia que ya ha podido verse en festividades anteriores, y terminará conservándose en el año 2025. La madera, como material, siempre ha tenido un lugar especial en la decoración.

Sin embargo, ahora puede llegar a tomar protagonismo en la Navidad, más precisamente, con una tendencia que poco a poco comienza a imponerse en los hogares.

Frente a los árboles naturales, que requieren riego y cuidado constante, o los artificiales, que suelen estar fabricados con plásticos poco sostenibles, los de madera ofrecen una estética muy acogedora.

Por ahora, la tendencia de los árboles de madera se observa en países de Europa como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, con la bandera del minimalismo como protagonista. La madera encaja perfecto en esta filosofía.

La preocupación por el medio ambiente ha llevado a muchas familias a replantearse cómo celebran la Navidad, y los árboles de madera son atractivos en este sentido, ya que pueden reutilizarse año tras año.

Cómo hacer tu propio árbol de Navidad de madera paso a paso

Para empezar define el tamaño y forma de tu árbol en función del espacio disponible.

Con el diseño listo, corta los listones según las medidas.

Taladra pequeños agujeros en los extremos de los listones y únelos a un palo central que servirá como tronco.

Puedes clavar los listones directamente sobre una base triangular de madera.

Coloca los listones en hendiduras de un tronco central para poder desmontarlo y guardarlo fácilmente.

Si quieres un acabado natural, lija y deja la madera al natural, aplicando solo un barniz transparente. Si prefieres un estilo más moderno o festivo, pinta la madera en blanco, dorado, rojo o verde.