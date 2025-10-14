Tres recetas irresistibles con manzana: tarta, budín y cuadraditos para disfrutar en casa

La manzana es una de las frutas más versátiles en la cocina: dulce, jugosa y con un aroma que invita al hogar. Rica en fibra y antioxidantes, es ideal para preparar postres saludables o meriendas caseras sin complicaciones. A continuación, tres recetas clásicas y deliciosas para aprovecharla al máximo: tarta, budín y cuadraditos de manzana.

Cómo hacer tarta de manzana

Ingredientes:

2 manzanas, 2 huevos, ½ taza de harina integral o común, ½ taza de azúcar, ½ taza de leche, 1 cucharadita de polvo de hornear y esencia de vainilla.

Preparación:

Batí los huevos con el azúcar, incorporá la leche y la esencia. Agregá la harina con el polvo de hornear y mezclá bien. Colocá las rodajas finas de manzana sobre la mezcla y horneá 30 minutos a 180 °C. El resultado: una tarta húmeda, liviana y con aroma a hogar.

Cómo hacer budín de manzana y canela, ideal para el desayuno o la merienda.

Ingredientes:

2 manzanas ralladas, 2 huevos, ½ taza de azúcar, ½ taza de aceite, 1 taza de harina leudante, 1 cucharadita de canela y ralladura de limón.

Preparación:

Mezclá los ingredientes húmedos y luego incorporá la harina y la canela. Colocá en un molde enmantecado y horneá 35 minutos. Queda esponjoso, aromático y perfecto para acompañar con té o café.

Cómo hacer cuadraditos de manzana y avena, una versión más saludable y energética

Ingredientes:

2 manzanas picadas, 1 taza de avena, ½ taza de miel o azúcar mascabo, 2 huevos y 1 cucharadita de polvo de hornear.

Preparación:

Mezclá todo hasta integrar, volcá en una fuente rectangular y horneá 25 minutos. Una vez fríos, cortá en cuadrados. Son ideales para llevar como snack o colación natural.

Versátiles, ricas y fáciles de hacer, estas tres opciones con manzana demuestran que con pocos ingredientes se pueden lograr postres nutritivos y caseros, perfectos para compartir o darse un gusto sin culpa.