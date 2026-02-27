Alarma por la salud de Coca Calabró: lleva más de una semana en terapia intensiva

Hay preocupación por la salud de Aída «Coca» Elena Picardi, más conocida por ser la madre de las hermanas Iliana y Marina Calabró y pareja del difunto humorista Juan Carlos Calabró.

El panelista Nicolás Peralta informó este jueves en Sálvese quien pueda que la “matriarca” de la familia Calabró se encuentra internada en terapia intensiva desde hace ya una semana y media. La mujer de 87 años está hospitalizada en el Sanatorio Trinidad de Palermo.

Internación y estudios pendientes: cómo está hoy Coca Calabró

Su razón de internación fue por “problema que viene de antes”, por un cuadro de obstrucción intestinal que ocurrió meses atrás: “En noviembre cuando Coca empieza a sentir como una inflamación en la panza. No encontraban qué le pasaba, la internan y vieron que era una obstrucción intestinal, le hicieron estudios y salió”, detalló el periodista.

Sin embargo, los estudios luego revelaron que el dolor estaba vinculado a una pericarditis, una inflamación de la capa que recubre el corazón.

“Lograron estabilizarla, le hicieron una punción y están esperando el resultado. Por eso no le dan el alta, puede ser en cualquier momento o no”, informó Peralta.

Aunque también detalló que el miedo de la familia es que ahora Coca presente una infección intrahospitalaria debido al tiempo de internación.