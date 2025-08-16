Ale Sergi, vocalista de Miranda! y jurado de La Voz Argentina y la DJ cordobesa Cintia Bustamante (mejor conocida como «La Cintia») dieron fin a su noviazgo luego de una década juntos. La pareja mantenía un perfil bajo, pero en sus breves apariciones se mostraba como una de las más sólidas del panorama artístico. Los motivos de la separación.

Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron tras 10 años de relación

Este viernes, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar la separación de una pareja del mundo de la música que mantenía un perfil bajo. “Terminó en completo silencio”, aseguró el conductor.

Antes de dar los nombres, de Brito lanzó una serie de pistas que alimentaron la expectativa: “Están vinculados a la música”; “Terminó en completo silencio”; “Él es el famoso”; “No hay hijos en la pareja”; “Podría llenar un estadio”; “Ha pasado por un reality”; “Son bajo perfil”. Con estas frases, el periodista fue preparando el terreno para la revelación.

Finalmente lo reveló: Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron luego de muchos años de relación. Aunque los protagonistas no se pronunciaron al respecto para negar o confirmar la noticia, trascendió que le habrían puesto fin únicamente por el “desgaste” de haber estado más de 10 años juntos, aunque no convivían.

Según informó Noticias Argentinas, Cintia Bustamante empezó su carrera cuando pasaba cumbia en bares. La artista se volvió muy reconocida en su ambiente y conoció a Ale Sergi. El noviazgo era más bien de perfil bajo y nunca estuvo envuelto en escándalos.

Aunque ambos atravesaron algunos altibajos, se mostraban felices y estables, por lo que la novedad tomó por sorpresa. Para quienes los seguían de cerca, la pareja era un ejemplo de cómo sostener una conexión en medio de giras, escenarios y vidas agitadas, lo que hizo aún más inesperado el desenlace.