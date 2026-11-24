A pocos días de su regreso a Buenos Aires, Ed Sheeran sorprendió a sus fanáticos argentinos con un video en el que apareció luciendo la camiseta de la Selección nacional. El cantante británico compartió su entusiasmo por volver al país después de siete años de ausencia.

Según informó Ciudad Magazine, el artista publicó un mensaje en las redes sociales en el que manifestó sus ganas de reencontrarse con el público argentino y expresó el cariño que siente por el país.

El gesto rápidamente se viralizó y despertó la expectativa de sus seguidores, que se preparan para recibirlo este fin de semana.

Ed Sheeran vuelve a la Argentina después de siete años

El reconocido cantante se presentará el próximo domingo 29 de noviembre, a las 20.30, en el estadio de Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El espectáculo forma parte del LOOP Tour, la gira internacional con la que presenta su álbum Play, publicado en 2025.

La propuesta combina un renovado diseño escénico con un repertorio que reúne sus grandes éxitos y las canciones de su último trabajo discográfico.

Quiénes serán los artistas invitados al recital de Ed Sheeran

El músico británico contará con dos invitados especiales que estarán a cargo de la apertura del espectáculo.

Según informó Billboard Argentina, los artistas seleccionados son:

Isaac Slade: cantante y pianista estadounidense, reconocido por haber sido el vocalista de The Fray.

cantante y pianista estadounidense, reconocido por haber sido el vocalista de The Fray. Ambik: cantante y compositora argentina, hermana de Tiago PZK, que desarrolla una carrera musical vinculada al pop, el indie y el folk.

Cómo conseguir entradas para ver a Ed Sheeran en Buenos Aires

Las entradas para el recital se comercializan a través de Livepass, la plataforma oficial del espectáculo.

Después de sus presentaciones en Chile y Paraguay, el intérprete de Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud llegará a Buenos Aires para protagonizar una de las grandes citas musicales de noviembre.

Su aparición con la camiseta albiceleste anticipó el esperado reencuentro con sus fanáticos argentinos.