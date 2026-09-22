Alejandro Fantino sorprendió al hablar de su presente laboral: “No me llaman más de la televisión”

Alejandro Fantino hizo una inesperada reflexión sobre el momento que atraviesa en los medios. El conductor reconoció que actualmente no tiene ofertas para regresar a la televisión abierta y admitió que en YouTube tampoco consigue los números de los principales canales de streaming. “Estoy navegando”, resumió.

Durante años, Alejandro Fantino fue una de las caras más reconocidas de la televisión argentina. Pasó por programas deportivos, ciclos de actualidad, entrevistas y formatos de entretenimiento. Sin embargo, su presente profesional transcurre principalmente fuera de la pantalla tradicional y él mismo reconoció que todavía está buscando cuál será su próximo lugar.

En una entrevista con Revolución Popular, el conductor habló sin demasiadas vueltas sobre su actualidad y reveló que ya no recibe propuestas de la televisión como ocurría en otras etapas de su carrera.

“No tengo ofertas de tele. No me han llamado más de la tele. ¿Por qué no me llaman más? Tal vez, porque ya no soy más de la tele”, planteó Fantino.

Sus declaraciones llamaron la atención porque también incluyeron una mirada sobre su desempeño en el universo digital, donde desarrolla buena parte de su actividad.

Alejandro Fantino habló de su presente entre la televisión y el streaming

Fantino lleva varios años apostando al mundo digital con Neura, el proyecto de streaming que creó y desde donde conduce programas y realiza entrevistas.

Sin embargo, reconoció que sus números en YouTube están lejos de los alcanzados por los principales jugadores del sector, como Luzu TV y Olga.

“Es muy loco porque hoy soy un tipo sin estar, no tengo territorio donde estar. Porque en YouTube tampoco tengo unos números como los de Luzu o los de Olga, y no me llaman de la tele”, expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Revolución Popular y luego reproducidas por Diario Popular, que dio cuenta de la reflexión del conductor sobre el momento profesional que atraviesa.

La comparación no es menor. Durante los últimos años, el streaming argentino creció con fuerza y generó nuevas figuras, formatos y audiencias, mientras que varias personalidades históricamente vinculadas con la televisión comenzaron a experimentar con estas plataformas.

Fantino fue uno de los que se anticipó a ese movimiento con Neura, aunque ahora admite que todavía no encontró allí el nivel de audiencia que alcanzaron otros canales.

La propuesta que Fantino quiso llevar a la televisión y fue rechazada

El conductor también reveló que intentó regresar a la televisión con un formato diferente, alejado de algunos de los programas que encabezó durante su carrera.

Según contó, quería realizar entrevistas con un perfil más reflexivo y filosófico, pero la propuesta no encontró lugar.

“Las cosas que he pedido hacer en tele abierta, cuando me han llamado, me dijeron que no. Tenía ganas de hacer alguna entrevista filosófica, y me dijeron que no”, explicó.

Fue entonces cuando definió su situación actual con una frase breve: “Así que nada, estoy navegando”.

Fantino y un escenario de medios que cambió por completo

Las palabras de Fantino también exponen la transformación que atraviesan los medios argentinos.

El conductor construyó buena parte de su carrera en una época en la que la televisión abierta y el cable concentraban gran parte de las audiencias. Hoy el escenario es distinto: los canales tradicionales conviven con YouTube, Twitch y diferentes señales de streaming que lograron instalar figuras y generar comunidades propias.

Fantino, por su parte, no está retirado ni dejó de trabajar. Continúa desarrollando contenidos en Neura y mantiene presencia en el ecosistema digital. Su reflexión apunta más bien a la dificultad para encontrar un espacio que termine de identificarlo en esta nueva etapa.

Por ahora, el conductor parece dispuesto a seguir probando formatos mientras define cuál será su próximo paso. Como él mismo reconoció, después de décadas ocupando lugares centrales en radio y televisión, hoy siente que está “navegando” en un mapa de medios que cambió radicalmente.