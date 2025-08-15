Alien: Earth ¿De qué se trata la nueva serie de Disney+ y cuántos episodios tiene?

Esta semana se estrenó una nueva serie de la franquicia de Alien en Disney+. Conocé acá de qué se trata, dónde se ubica dentro de la cronología y cuántos capítulos tiene.

Alien: Earth ¿De qué se trata la nueva serie de Disney+?

Los fanáticos de la saga Alien están felices, ya que se estrenó la primera serie de la franquicia. Ya se encuentra disponible Alien: Earth. Esta nueva apuesta de Disney+ trae una interesante trama con nuevos personajes e historias.

Ambientada en el siglo 22, la historia se sitúa dos años antes de los eventos de la película original de 1979. La trama presenta un hallazgo que cambia el destino del planeta: una nave espacial estrellada en Prodigy City. Lo que parece un accidente se convierte en una amenaza de dimensiones incalculables, poniendo a la humanidad frente a criaturas letales.

La protagonista, Wendy, interpretada por Sydney Chandler, lidera a un equipo de investigadores que se adentra en la nave sin saber el alcance del peligro que enfrentan. Cada paso revela que la amenaza no solo viene del espacio, sino que se esconde en el propio orden social de la Tierra del año 2120.

Alien: Earth ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie de Disney+?

La serie Alien: Planeta Tierra ya está disponible en Disney+. La primera serie del universo de ciencia ficción estrenó sus primeros dos capítulos el pasado 12 de agosto 2025.

Una novedad de esta producción es que estrenará un capítulo por semana en la plataforma. De esta forma, la franquicia busca mantener la atención y el suspenso en los fans como en los viejos tiempos.

Cada nuevo capítulo estará disponible en Disney+ todos los martes, a las 21 hora Argentina. La primera temporada de la serie contará con 8 episodios y finalizará el 23 de septiembre, con el estreno del último episodio.

Alien: Earth ¿Cuál es la cronología correcta para ver la serie?

Con el estreno de Alien: Earth, la pregunta de los seguidores del universo de ciencia ficción es en qué lugar de la cronología se ubica la nueva serie. Hasta el momento, la franquicia cuenta con 9 películas y una serie.

La cronología correcta del universo Alien:

Año 2004 – ‘AVP: Alien vs Predator’

Año 2004 – ‘Alien vs Predator: Requiem’

Año 2093 – ‘Prometheus’

Año 2104 – ‘Alien: Covenant’

Año 2120 – ‘Alien: Earth’ (Serie)

Año 2122 – ‘Alien, el octavo pasajero’

Año 2142 – ‘Alien: Romulus’

Año 2179 – ‘Aliens: El regreso’

Año 2179 – ‘Alien 3’

Año 2379 – ‘Alien: Resurrección’